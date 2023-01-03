Şakşuka Tarık Mengüç'ün eşi Funda Mengüç'ü görenlerin ağzı açık kaldı: "Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray sandım"
Şakşuka Tarık Mengüç'ün eşi Funda Mengüç'ü görenlerin ağzı açık kaldı. Şarkıları ve danslarıyla adından söz ettiren Tarık Mengüç Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Baran ve Sevde adında iki çocuk babası olan Tarık Mengüç eşi Funda Mengüç ile paylaşım yapıp, "Ne mutlu bize aşkım. Z kuşağı da böyle bir sevginin hala var olduğunu biliyor, samimi içten duygularımızı hissediyor" notunu düştü. Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan Tarık Mengüç'ün eşi Funda Mengüç, Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray'a benzerliğiyle dikkat çekti.
03.01.2023 15:33 - Son Güncelleme: 03.01.2023 15:48
"NAZAN ŞORAY SANDIM"
Şakşuka Tarık Mengüç'ün eşi Funda Mengüç'ü görenlerin ağzı açık kaldı. Funda Mengüç, Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray'a benzetildi.
2004 yılında "Şakşuka" isimli albümünden aynı ismi taşıyan şarkısıyla çıkış yapan Tarık Mengüç, ardından televizyon macerasına da atıldı ve Cennet Mahallesi ile Survivor 2017 kadrosunda yer aldı.
Baran ve Sevde adında iki çocuk babası olan Tarık Mengüç eşi Funda Mengüç ile mutlu bir hayat sürdürüyor. Sevde adında bir kızı ve Baran adında oğlu olan sanatçı, sosyal medyadan ailesini sıklıkla paylaşıyor.
Tarık Mengüç'ün eşi Funda Mengüç ile son paylaşımı kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.