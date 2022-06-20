Songül Karlı derin göğüs dekolteli dar elbisesiyle hem coştu hem coşturdu! Sosyal medyayı yıktı geçti yine adından söz ettirdi
Songül Karlı derin göğüs dekolteli dar elbisesiyle hem coştu hem coşturdu! Ünlü şarkıcı Songül Karlı, derin göğüs dekolteli dar elbisesiyle sahne aldı. Davul eşliğinde şarkılarını söyleyen Karlı hem coştu hem coşturdu. İddialı elbisesi ve fit haliyle dikkat çeken şarkıcı, adeta sosyal medyayı salladı. Kısa sürede gündem olan Karlı'ya beğeni yağdı. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
20.06.2022 00:54 - Son Güncelleme: 20.06.2022 01:10
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Songül Karlı, iddialı pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.
Ünlü şarkıcı Songül Karlı, derin göğüs dekolteli dar elbisesiyle sahne aldı. Davul eşliğinde şarkılarını söyleyen Karlı hem coştu hem coşturdu.