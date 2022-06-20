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Songül Karlı derin göğüs dekolteli dar elbisesiyle hem coştu hem coşturdu! Sosyal medyayı yıktı geçti yine adından söz ettirdi

Songül Karlı derin göğüs dekolteli dar elbisesiyle hem coştu hem coşturdu! Ünlü şarkıcı Songül Karlı, derin göğüs dekolteli dar elbisesiyle sahne aldı. Davul eşliğinde şarkılarını söyleyen Karlı hem coştu hem coşturdu. İddialı elbisesi ve fit haliyle dikkat çeken şarkıcı, adeta sosyal medyayı salladı. Kısa sürede gündem olan Karlı'ya beğeni yağdı. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

20.06.2022 00:54 - Son Güncelleme: 20.06.2022 01:10
Songül Karlı derin göğüs dekolteli dar elbisesiyle hem coştu hem coşturdu! Sosyal medyayı yıktı geçti yine adından söz ettirdi

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Songül Karlı, iddialı pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

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Songül Karlı derin göğüs dekolteli dar elbisesiyle hem coştu hem coşturdu! Sosyal medyayı yıktı geçti yine adından söz ettirdi

Attığı her adımla adından söz ettiren Karlı, şimdi ise sahne kostümüyle sosyal medyaya damga vurdu.

Songül Karlı derin göğüs dekolteli dar elbisesiyle hem coştu hem coşturdu! Sosyal medyayı yıktı geçti yine adından söz ettirdi

Ünlü şarkıcı Songül Karlı, derin göğüs dekolteli dar elbisesiyle sahne aldı. Davul eşliğinde şarkılarını söyleyen Karlı hem coştu hem coşturdu.

Songül Karlı derin göğüs dekolteli dar elbisesiyle hem coştu hem coşturdu! Sosyal medyayı yıktı geçti yine adından söz ettirdi

İddialı elbisesi ve fit haliyle dikkat çeken şarkıcı, adeta sosyal medyayı salladı. Kısa sürede gündem olan Karlı'ya beğeni yağdı.

Songül Karlı derin göğüs dekolteli dar elbisesiyle hem coştu hem coşturdu! Sosyal medyayı yıktı geçti yine adından söz ettirdi

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere binlerce beğeni geldi. Karlı için "Hiç yaşlanmıyor", "Yıllara meydan okuyor" yorumları yapıldı.

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