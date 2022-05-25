Bir daha Sivrihisar'a dönmeyecek! Gönül Dağı'nın tombul yanaklı Dilek'iydi! Neden ayrıldığı ortaya çıktı! Linç yedi 'Bunun İçin Miydi?' Gülsim Ali...
TRT 1 ekranlarının ilgi ile takip edilen dizisi Gönül Dağı 65. bölümle sezona veda edecek. Dizinin senaristi Arif Asaf Elmas geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Gönül Dağı sezon finali tarihini paylaşmıştı. Yaz aylarına gelinmesiyle birlikte dizilerin sezon finali bölümleri de yaklaştı. Bu dizilerden biri de Cumartesi akşamları yayınlanan Gönül Dağı dizisi oldu. Seyirciler sezon finalinden çok Gülsim Ali'den diziden ayrılacak olmasına üzülüyor. Bir süredir vedası konuşulan ünlü oyuncunun diziden neden ayrılacağı ortaya çıktı.
Gönül Dağı'nın tombul yanaklı Dilek'iydi! Ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan'ın diziden neden ayrıldığı ortaya çıktı. Berk Atan; Gülsim Ali İlhan; Ecem Özkaya; Ferdi Sancar; Cihat Süvarioğlu; Semih Ertürk; Nazlı Pınar Kaya'nın başrollerinde yer aldığı fenomen dizi Gönül Dağı sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Dizide Dilek rolünü canlandıran güzel oyuncu Gülsim Ali İlhan bir daha Sivrihisar'a dönmemek üzere İstanbul'a doğru yola çıktı. Dizinin seyircileri İlhan'ın gitme sebebini merak ediyordu. Ve belli oldu. Bazı seyirciler perde arkasını duyunca "Yazıklar olsun! Bunun için mi gidiyorsun?" yorumunda bulundu. İşte detaylar...
Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Nazlı Pınar Kaya, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya ve Semih Ertürk'ün yer aldığı dizi, Anadolu hikayesini konu ediniyor.
Dizide Dilek karakteri ile çok sevilen Gülsim Ali İlhan, kendi isteğiyle Gönül Dağı dizisinden ayrılacak.