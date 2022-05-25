Bir daha Sivrihisar'a dönmeyecek! Gönül Dağı'nın tombul yanaklı Dilek'iydi! Neden ayrıldığı ortaya çıktı! Linç yedi 'Bunun İçin Miydi?' Gülsim Ali...

Gönül Dağı'nın tombul yanaklı Dilek'iydi! Ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan'ın diziden neden ayrıldığı ortaya çıktı. Berk Atan; Gülsim Ali İlhan; Ecem Özkaya; Ferdi Sancar; Cihat Süvarioğlu; Semih Ertürk; Nazlı Pınar Kaya'nın başrollerinde yer aldığı fenomen dizi Gönül Dağı sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Dizide Dilek rolünü canlandıran güzel oyuncu Gülsim Ali İlhan bir daha Sivrihisar'a dönmemek üzere İstanbul'a doğru yola çıktı. Dizinin seyircileri İlhan'ın gitme sebebini merak ediyordu. Ve belli oldu. Bazı seyirciler perde arkasını duyunca "Yazıklar olsun! Bunun için mi gidiyorsun?" yorumunda bulundu. İşte detaylar...