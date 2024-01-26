Merve Boluğur “Minnoşum” dediği Eser Yenenler’le paylaştı! “Adamı boşatacaksın bu nasıl post” Berfu Yenenler yorumları havada uçuştu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Merve Boluğur, son yaptığı paylaşımla Instagram'a damga vurdu. Ünlü oyuncu, meslektaşı Eser Yenenler ile verdiği pozları art arda yayınladı. Boluğur'un hem verdiği pozlar hem de paylaşımına düştüğü not kısa sürede gündem oldu. Paylaşıma esprili yorumlar yapılırken bir sosyal medya kullanıcısı "Adamı boşatacaksın bu nasıl post" dedi. Bir başkası da "Berfu Yenenler çıldırır bu açıklamaya ifadelerini kullandı. İşte Merve Boluğur'un o paylaşımı...