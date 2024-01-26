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Merve Boluğur “Minnoşum” dediği Eser Yenenler’le paylaştı! “Adamı boşatacaksın bu nasıl post” Berfu Yenenler yorumları havada uçuştu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Merve Boluğur, son yaptığı paylaşımla Instagram'a damga vurdu. Ünlü oyuncu, meslektaşı Eser Yenenler ile verdiği pozları art arda yayınladı. Boluğur'un hem verdiği pozlar hem de paylaşımına düştüğü not kısa sürede gündem oldu. Paylaşıma esprili yorumlar yapılırken bir sosyal medya kullanıcısı "Adamı boşatacaksın bu nasıl post" dedi. Bir başkası da "Berfu Yenenler çıldırır bu açıklamaya ifadelerini kullandı. İşte Merve Boluğur'un o paylaşımı...

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Giriş Tarihi 26 Ocak 2024, 15:37 Güncelleme 26 Ocak 2024, 15:53
Merve Boluğur “Minnoşum” dediği Eser Yenenler’le paylaştı! “Adamı boşatacaksın bu nasıl post” Berfu Yenenler yorumları havada uçuştu 1

Acemi Cadı ile adını geniş kitlelere duyuran ve Küçük Sırlar, Kuzey Güney, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde rol alan Merve Boluğur, uzun bir süre setlere veda etti.

Merve Boluğur “Minnoşum” dediği Eser Yenenler’le paylaştı! “Adamı boşatacaksın bu nasıl post” Berfu Yenenler yorumları havada uçuştu 2

Son olarak İçimizdeki Fırtına'da rol alan oyuncu, geçen günlerde geri döneceğinin sinyalini vererek takipçilerini heyecanlandırdı.

Merve Boluğur “Minnoşum” dediği Eser Yenenler’le paylaştı! “Adamı boşatacaksın bu nasıl post” Berfu Yenenler yorumları havada uçuştu 3

Sosyal medyayı aktif kullanan Boluğur, bu kez bambaşka bir paylaşımla gündem oldu.

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