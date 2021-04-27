Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Orhan Gencebay şarkısıyla şov yaptı! Sesiyle kızını gölgede bırakan Havva Öztel meğer...
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Orhan Gencebay şarkısıyla şov yaptı! Sesiyle kızını gölgede bırakan Havva Öztel sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Daha önce bir jean ve dondurma markaları için kamera karşısına geçen ve yüksek bütçeler alan Tilki, bu kez meyve suyu markasıyla anlaştı. Gündemden düşmeyen Aleyna Tilki'nin kazancının 1 milyon 700 bin TL olacağı yönünde iddialar konuşulurken, Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, Organ Gencebay'ın 'Dilenci' adlı şarkısını söylediği video ile kızını gölgede bıraktı. Kısa sürede adından söz ettirmeyi başaran Havva Öztel'e, "Artık bir single gelir", "Sen beste yap kızın söylesin", "Bence kızınla bir düet yap" gibi yorumlar yapıldı. Genç görünümü ile dikkat çeken Tilki'nin annesi Öztel'in 43 yaşında olduğunu öğrenenler ise şoke oldu.
TAKİPÇİLERİ SESİNİ ÇOK BEĞENDİ
Sık sık pozlarıyla gündem olan Öztel, bu sefer de sesiyle adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Havva Öztel, Orhan Gencebay'ın 'Dilenci' adlı şarkısını söylediği anları paylaştı. Sesiyle takipçilerinden tam not alan Öztel'e yorum yağdı. Öztel için "Artık bir single gelir", "Sen beste yap kızın söylesin", "Bence kızınla bir düet yap" gibi yorumlar yapıldı.
'KİM ANNE KİM KIZ BELLİ DEĞİL'
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel genç görünümü ile sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz aralık ayında kızları ve yakın dostlarıyla evde yeni yaşını kutlayan Havva Öztel sosyal medyadan, "Sevdikleriyle birlikte kutladığı doğum gününden fotoğraf paylaşan Öztel, "İyikilerim. Bu sene bir değişiklik yapıp 28 yaş geleneğini bozuyor ve 32 (42) parantez içi okunmaz yaşımı kutluyoruz ve tabii ki yanımda iyikilerimle. Doğum günümü kutlayan ve beni bana özel hissettiren herkese teşekkür ederim" demişti.