BİM 5 bin yakın maaşla çalışacak personel arıyor! En az ilkokul mezunu olmanız yeterli başvurular başladı! İşte şartlar...
BİM personel alımı için iş ilanı yayınlandı. Buna göre en az ilkokul mezunu alım yapılacak. Açık kadrolar arasında; Meyve Sebze Personeli, Vasıfsız Eleman, Market Personelleri, Kasiyer, Depo Personeli, Yönetici Asistanı, Mağaza Geliştirme Asistanı, Mağaza Geliştirme Asistanı yer alıyor. 2023 yılı gelmeden aralık ayında BİM iş ilanına başvuranlar ocak ayı zammıyla birlikte 5 bin yakın maaşla çalışacak. İşte başvuru detayları...
BİM 5 bin yakın maaşla çalışacak personel arıyor. En az ilkokul mezunu olmanız yeterli başvurular başladı! BİM marketlerinde çalışmak isteyenler şartlar haberimizde! BİM'in Yönetici Asistanı, Mağaza Geliştirme Asistanı, Mağaza Geliştirme Asistanı (Resmi İşlemler), , ERP İş Analisti – (Sap), Bilgi İşlem Operatörü, Yetiştirmek Üzere ERP İş Analisti - (Sap), Meyve Sebze Personeli, Vasıfsız Eleman, Market Personelleri, Kasiyer, Depo Personeli, Depo Engelli Personel, Kasa Reyon Personeli, Et-Şarküteri Personeli, Taze Gıda Personeli, Depo Reachtruck Operatörü, Satış Elemanı kadrolarında açık var. Peki şartlar neler? İşte tüm başvuru detayları...
Her dönem iş ilanı yayınlayan BİM bir süredir işçi, personel alımı yapmıyordu. Yeni duyuru geldi. BİM zincir marketlerinde bir çok açık kadro bulunuyor. İş arayışında olan vatandaşlar BİM'de personel, işçi ve diğer ünvanlarda çalışabilir. Aralık ayında yayınlanan iş ilanında bir çok kadroda açık dikkat çekti. Dolayısıyla iş başvurusunda bulunacakların alınma ihimali oldukça yüksek.
BİM'in açık olan pozisyolarına haberimizin girişinde yer vermiştik. Gelelim başvuru şartları ve diğer detaylara...
BİM'DE ÇALIŞMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELER?
BİM marketlerde çalışmak isteyenler öncelikle kadroların mesleki özelliklerine sahip olmalı. Bazı kadrolar için ise özel öğrenim şartı aranıyor.