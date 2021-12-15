BİM 5 bin yakın maaşla çalışacak personel arıyor! En az ilkokul mezunu olmanız yeterli başvurular başladı! İşte şartlar...

Her dönem iş ilanı yayınlayan BİM bir süredir işçi, personel alımı yapmıyordu. Yeni duyuru geldi. BİM zincir marketlerinde bir çok açık kadro bulunuyor. İş arayışında olan vatandaşlar BİM'de personel, işçi ve diğer ünvanlarda çalışabilir. Aralık ayında yayınlanan iş ilanında bir çok kadroda açık dikkat çekti. Dolayısıyla iş başvurusunda bulunacakların alınma ihimali oldukça yüksek.