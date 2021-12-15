Aleyna Tilki’nin gizemli erkek arkadaşıyla olaylı gecesi! Gazetecileri tehdit eden kişi Aleyna Tilki’nin sevgilisi mi?

Paylaşımları ve açıklamaları ile sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki önceki gün sosyal medyada, "Ben evlat edinmek istiyorum. Yasal olarak mümkün mü?" demiş, bir takipçisi ve Demet Akalın'dan gelen hamle gündeme bomba gibi düşmüştü.