Aleyna Tilki'nin gizemli erkek arkadaşıyla olaylı gecesi! Gazetecileri tehdit eden kişi Aleyna Tilki'nin sevgilisi mi?
Aleyna Tilki'nin gizemli erkek arkadaşıyla olaylı gecesi! Gazetecileri tehdit eden kişi Aleyna Tilki'nin sevgilisi mi? Bu sorunun yanıtı merak ediliyor. Önceki gün, "Ben evlat edinmek istiyorum. Yasal olarak mümkün mü?" paylaşımı ile gündeme bomba gibi düşen Aleyna Tilki, sevgilisi Kadir Güneş'in ardından ilk kez gizemli bir erkekle Etiler'de görüntülendi. Londra'dan döndükten sonra sık sık basının karşısına çıkan genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin gizemli erkek arkadaşı görüntülendiklerini fark edince gazetecilere tehditler savurarak kaçmaya çalıştı.
Aleyna Tilki'nin gizemli erkek arkadaşıyla gecesi olaylı bitti! Gazetecileri tehdit eden kişi Aleyna Tilki'nin sevgilisi mi? Aleyna Tilki, geçtiğimiz gece yanında gizemli bir erkekle Etiler'de bir restoranda buluştu. Tilki ve erkek arkadaşı restoranda 3 saat vakit geçirdi. Restoran çıkışı görüntülendiklerini fark eden ikili panik yaparak kaçmaya çalıştı.
"ÇOK ACELEM VAR"
Bir süre sonra mekândan yalnız ayrılan Aleyna Tilki, "Şu an çok acelem var. Normalde biliyorsunuz sizinle uzun uzun konuşuyorum ama bir yere yetişmem lazım." diyerek uzaklaştı.
Paylaşımları ve açıklamaları ile sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki önceki gün sosyal medyada, "Ben evlat edinmek istiyorum. Yasal olarak mümkün mü?" demiş, bir takipçisi ve Demet Akalın'dan gelen hamle gündeme bomba gibi düşmüştü.
ALEYNA TİLKİ'NİN SEVGİLİ İTİRAFI!
21 yaşındaki Aleyna Tilki, 'Bu çağın sevgili tabularını kabul etmiyorum' dedi ve gerçeği açıkladı.