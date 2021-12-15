Alişan'a konuk olan şarkıcı Ceylan'ı görenler şaştı kaldı kimse tanıyamadı! Binbir surat Ceylan'ın bir de kızını görün annesini solladı
Alişan'a konuk olan şarkıcı Ceylan'ı görenler şaştı kaldı kimse tanıyamadı! Binbir surat Ceylan'ın bir de kızını görün annesini solladı. 'Küçük Ceylan' olarak hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Ceylan'ın yeni imajı konuşulurken gündeme kızı Melodi Bozkurt'un değişimi damga vurdu. Hayatımıza küçük Ceylan olarak girdi şimdi ise 47 yaşında. Küçük yaşlarda müzik kariyerine başlayan, sesi ve türküleriyle adını duyuran Ceylan Avcı, nam-ı diğer Ceylan oldukça çalkantılı ve bol değişimli bir hayat geçirdi. Son dönemdeki değişimiyle magazin dünyasının konuşulan isimleri arasında yer alan Ceylan, seslendirdiği türküler ile milyonların diline dolandı. Yalnız bu değişim sadece kendisiyle kalmadı. Kızı Melodi Bozkurt da estetikle bambaşka biri oldu. Ceylan'ın bir de gözlerden uzak yaşayan oğlu var...
15.12.2021 10:40
- Son Güncelleme: 15.12.2021 10:45
Alişan'a konuk olan şarkıcı Ceylan'ı görenler şaştı kaldı kimse tanıyamadı! Binbir surat Ceylan'ın bir de kızını görün, annesini solladı...
Yeni klibi için imajını yenileyen ve her yeni tarzda başka başka isimlere benzetilen şarkıcı Ceylan Alişan'a konuk oldu. Değişimi ile herkesi şaşırtan Ceylan'ın ardından kızı Melodi de sosyal medya gündeminde yerini aldı.