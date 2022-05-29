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Billur Kalkavan akciğer kanseri ile mücadelesinde kendisine en çok gelen soruyu itiraf etti ve cevapladı! Başta gözyaşlarına boğulmuştu...

Billur Kalkavan akciğer kanseri ile mücadelesinde kendisine en çok gelen soruyu itiraf etti ve cevapladı! Başta gözyaşlarına boğulmuştu ünlü oyuncu ancak ardından kendini toplayarak hastalığıyla savaşmaya başladı ve sevgilisinin de desteği ile güçlü durdu. Kanserle mücadelesine başarılı bir şekilde devam eden Billur Kalkavan bu süreçte kendisine en çok yöneltilen soruya yanıt verdi. Kalkavan bakın neler itiraf etti.

29.05.2022 16:00 - Son Güncelleme: 29.05.2022 16:01
Billur Kalkavan akciğer kanseri ile mücadelesinde kendisine en çok gelen soruyu itiraf etti ve cevapladı! Başta gözyaşlarına boğulmuştu...

Billur Kalkavan akciğer kanseri ile mücadelesinde kendisine en çok gelen soruyu itiraf etti ve cevapladı! Başta gözyaşlarına boğulmuştu ardından bakın neler yaşadı.

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Billur Kalkavan akciğer kanseri ile mücadelesinde kendisine en çok gelen soruyu itiraf etti ve cevapladı! Başta gözyaşlarına boğulmuştu...

Billur Kalkavan, ocak ayında yakalandığı koranavirüsü ayakta atlattı.
Nisan ayında bir gün nefes alırken canı acıyınca üşüttüğünü sansa da rahatsızlığı geçmeyince koronavirüsün ciğerlerinde hasar bıraktığını düşünerek kontrole gitti.

Billur Kalkavan akciğer kanseri ile mücadelesinde kendisine en çok gelen soruyu itiraf etti ve cevapladı! Başta gözyaşlarına boğulmuştu...

Doktoru, ciğerlerinin röntgenini çektikten sonra sol akciğerinde görülen kütle nedeniyle tomografiye girmesini istedi.
Tomografi sonuçları ortaya çıkınca sol akciğerindeki kütlesinin kanser hücresi olduğu ve vücuda yayıldığını öğrendi.

Billur Kalkavan akciğer kanseri ile mücadelesinde kendisine en çok gelen soruyu itiraf etti ve cevapladı! Başta gözyaşlarına boğulmuştu...

Billur Kalkavan, akciğer kanserine yakalandığını öğrenince başlarda gözyaşlarına boğulsa da kısa bir süre sonra kendini toplayarak hastalığıyla savaşmaya başladı.

Billur Kalkavan akciğer kanseri ile mücadelesinde kendisine en çok gelen soruyu itiraf etti ve cevapladı! Başta gözyaşlarına boğulmuştu...

Habertürk'ün haberine göre Billur Kalkavan, sevgilisi Buğra Bahadır ile ilgili şu cümlelerin altını çizdi; "Çoğu erkek böyle bir durumda kaçardı. Buğra, kaçmadı. Yanı başımda durması hastalıkla mücadelemde bana çok yardımcı oluyor."

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