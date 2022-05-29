Billur Kalkavan akciğer kanseri ile mücadelesinde kendisine en çok gelen soruyu itiraf etti ve cevapladı! Başta gözyaşlarına boğulmuştu...

Habertürk'ün haberine göre Billur Kalkavan, sevgilisi Buğra Bahadır ile ilgili şu cümlelerin altını çizdi; "Çoğu erkek böyle bir durumda kaçardı. Buğra, kaçmadı. Yanı başımda durması hastalıkla mücadelemde bana çok yardımcı oluyor."