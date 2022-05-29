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Tuğba Ekinci sıcağa daha fazla dayanamadı! Soyunma odasından paylaştı yetmedi şezlong pozuyla sosyal medyaya damga vurdu

Tuğba Ekinci sıcağa daha fazla dayanamadı! O Şimdi Asker şarkısıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, tatil sezonunu açtı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı, havuz öncesi yaptığı paylaşımla da dikkat çekti. Soyunma odasındaki anlarını anbean yayınlayan Ekinci, daha sonra şezlongda verdiği bir pozu Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü şarkıcının art arda yaptığı paylaşımlar sosyal medyaya damga vurdu. İşte Tuğba Ekinci'nin o paylaşımları...

29.05.2022 18:15 - Son Güncelleme: 29.05.2022 18:28
Tuğba Ekinci sıcağa daha fazla dayanamadı! Soyunma odasından paylaştı yetmedi şezlong pozuyla sosyal medyaya damga vurdu

Sosyal medya hesabında yayınladığı fotoğraflar ve yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren Tuğba Ekinci, Instagram hesabında yine çok konuşulan paylaşımlara imza attı.

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Tuğba Ekinci sıcağa daha fazla dayanamadı! Soyunma odasından paylaştı yetmedi şezlong pozuyla sosyal medyaya damga vurdu

İddialı pozlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Ekinci, havuz sezonunu açtı ve soyunma odası ile şezlongda verdiği pozlarla Instagram'a damga vurdu.

Tuğba Ekinci sıcağa daha fazla dayanamadı! Soyunma odasından paylaştı yetmedi şezlong pozuyla sosyal medyaya damga vurdu

Geçtiğimiz günlerde bir havluyla yarı çıplak poz veren Ekinci, şimdi ise soyunma odasındaki anlarını anbean takipçileriyle paylaştı.

Tuğba Ekinci sıcağa daha fazla dayanamadı! Soyunma odasından paylaştı yetmedi şezlong pozuyla sosyal medyaya damga vurdu

"Bu sene sezon açılmıştır ve ben ilk havuzuma giriyorum" ifadelerini kullanan Ekinci, daha sonra şezlong pozunu yayınladı.

Tuğba Ekinci sıcağa daha fazla dayanamadı! Soyunma odasından paylaştı yetmedi şezlong pozuyla sosyal medyaya damga vurdu

Her iki paylaşım da çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

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