Tuğba Ekinci sıcağa daha fazla dayanamadı! Soyunma odasından paylaştı yetmedi şezlong pozuyla sosyal medyaya damga vurdu
Tuğba Ekinci sıcağa daha fazla dayanamadı! O Şimdi Asker şarkısıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, tatil sezonunu açtı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı, havuz öncesi yaptığı paylaşımla da dikkat çekti. Soyunma odasındaki anlarını anbean yayınlayan Ekinci, daha sonra şezlongda verdiği bir pozu Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü şarkıcının art arda yaptığı paylaşımlar sosyal medyaya damga vurdu. İşte Tuğba Ekinci'nin o paylaşımları...
29.05.2022 18:15 - Son Güncelleme: 29.05.2022 18:28
Sosyal medya hesabında yayınladığı fotoğraflar ve yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren Tuğba Ekinci, Instagram hesabında yine çok konuşulan paylaşımlara imza attı.