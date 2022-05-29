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Haberler Magazin Bensu Soral güneşlendi yarı çıplak haliyle cesaretini konuşturdu! "Sıcaktan bayılmak" diyen Bensu ortalığı kasıp kavurdu

Bensu Soral güneşlendi yarı çıplak haliyle cesaretini konuşturdu! "Sıcaktan bayılmak" diyen Bensu ortalığı kasıp kavurdu

Bensu Soral güneşlendi yarı çıplak haliyle cesaretini konuşturdu! "Sıcaktan bayılmak" diyen Bensu ortalığı kasıp kavurdu. 2022'nin en sıcak günleri başladı. Bensu Soral da sezonun açılışını yapan isimler arasında yer aldı. Ablası Hande Soral'ın hamileliği hakkında konuşan ve "Bu süreçte proje yapmak istemiyorum. Teyzelik yapacağım" diyen Bensu Soral'ın Instagram paylaşımını görenler ünlü oyuncunun doğal güzelliğine hayran kaldı.

29.05.2022 15:34 - Son Güncelleme: 29.05.2022 15:46
Bensu Soral güneşlendi yarı çıplak haliyle cesaretini konuşturdu! Sıcaktan bayılmak diyen Bensu ortalığı kasıp kavurdu

Bensu Soral güneşlendi yarı çıplak haliyle cesaretini konuşturdu! "Sıcaktan bayılmak" diyen Bensu ortalığı kasıp kavurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bensu Soral güneşlendi yarı çıplak haliyle cesaretini konuşturdu! Sıcaktan bayılmak diyen Bensu ortalığı kasıp kavurdu

Hande Soral'ın kardeşi Bensu Soral Instagram paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti.

Bensu Soral güneşlendi yarı çıplak haliyle cesaretini konuşturdu! Sıcaktan bayılmak diyen Bensu ortalığı kasıp kavurdu

Adeta bir su kuşu olan Bensu, güneşlendiği anlardan bir karesi ile takipçilerinin karşısına çıktı.

Bensu Soral güneşlendi yarı çıplak haliyle cesaretini konuşturdu! Sıcaktan bayılmak diyen Bensu ortalığı kasıp kavurdu

Sıcak havanın tadını güneşlenerek çıkaran Bensu kısa sürede gündem oldu.

Bensu Soral güneşlendi yarı çıplak haliyle cesaretini konuşturdu! Sıcaktan bayılmak diyen Bensu ortalığı kasıp kavurdu

İşte 2022'nin ilk sıcak günlerinde başta Bensu Soral olmak üzere ünlülerden gelen kareler...

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