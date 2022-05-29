Bensu Soral güneşlendi yarı çıplak haliyle cesaretini konuşturdu! "Sıcaktan bayılmak" diyen Bensu ortalığı kasıp kavurdu
Bensu Soral güneşlendi yarı çıplak haliyle cesaretini konuşturdu! "Sıcaktan bayılmak" diyen Bensu ortalığı kasıp kavurdu. 2022'nin en sıcak günleri başladı. Bensu Soral da sezonun açılışını yapan isimler arasında yer aldı. Ablası Hande Soral'ın hamileliği hakkında konuşan ve "Bu süreçte proje yapmak istemiyorum. Teyzelik yapacağım" diyen Bensu Soral'ın Instagram paylaşımını görenler ünlü oyuncunun doğal güzelliğine hayran kaldı.
29.05.2022 15:34 - Son Güncelleme: 29.05.2022 15:46
Bensu Soral güneşlendi yarı çıplak haliyle cesaretini konuşturdu! "Sıcaktan bayılmak" diyen Bensu ortalığı kasıp kavurdu.