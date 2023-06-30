Bilinci kapanmış entübe edilmişti! Madonna'nın sağlık durumu hakkında son dakika gelişmesi "Kendini kontrol edemiyor..."
Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'dan gelen haberler bir anda magazin gündeminin ilk sıralarına oturmuştu. 64 yaşındaki şarkıcının evinde hareketsiz halde bulunduğu ve hastanede entübe edildiği, ailesinin bir süredir bu haberi sakladığı ortaya çıkmıştı. Madonna'nın son sağlık durumuna yönelik son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. İşte detaylar...
30.06.2023 11:39 - Son Güncelleme: 30.06.2023 11:39
Pop müziğin kraliçesi lakabıyla tanınan 64 yaşındaki Madonna'nın sağlık durumuyla ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor...
SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
New York'ta fenalaştıktan sonra ağır bir bakteriyel enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırılan ve bir süre yoğun bakımda kalan ve entübe edilen Madonna birkaç gün sonra hastaneden taburcu edildi.