5 yıl önce nikah masasına oturdu! Rize’ye gelin giden Brezilyalı model Jessica May’den Türkiye itirafı! Meğer evlenmeden önce...
Yeni Gelin, Maria ile Mustafa, Yalnız Kurt gibi dizilerde rol alan Brezilyalı oyuncu ve model Jessica May, 30 Haziran 2018'de nikah masasına oturmuş ve 2022 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuştu. Rize'ye gelin giden May; Türkiye, Türk eşi ve ailesi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, "Türkiye'de kalmaya evlendikten sonra mı karar verdiniz?" sorusuna verdiği cevapla da dikkat çekti. İşte Jessica May'in o açıklamaları...
Aldığı oyunculuk teklifiyle Türkiye macerası başlayan Jessica May, bir Türk vatandaşına gönlünü kaptırarak nikah masasına oturdu.
Geçen sene Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Brezilyalı model, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Sabah'a konuşan Jessica May, ülkemize olan sevgisini şöyle anlattı.
İşte Jessica May'in o röportajından dikkat çeken satır başları...
Aldığınız oyunculuk teklifiyle Türkiye maceranız başlamıştı. Ne yaşadınız bu süreçte?
Bu oyunculuk teklifi geldiğinde bunun çok büyük bir fırsat olduğunu biliyordum. Fırsatları başarıya dönüştürebilmek insanı gerçekten çok mutlu ediyor. Yaşadığınız her başarıdan sonra bir anahtar kazanırsınız. Sonra bu anahtar yeni bir kapı açmanızı sağlar. Bu noktaya gelene kadar bir sürü kapıdan geçip, anahtarlığıma çok anahtar eklediğimi düşünüyorum. Doğru insanlara denk geldiğim için de kendimi şanslı hissediyorum.
Türkiye'ye ilk ne zaman geldiniz?
Türkiye'ye ilk defa 2011 yılında bir reklam projesi için gelmiştim. Aslında Çin'e gidecektim; vizem, uçak biletim her şeyim ayarlanmıştı. Ama sonra bir şeyler oldu. Çin seyahatim ertelendi. Birkaç hafta sonra da beni Türkiye'den çağırdılar. Sonra kader beni Türkiye'den ayırmadı. Brezilya ve Türkiye arasında senelerce mekik dokudum. Ben Türkiye'yi çok sevdim. Gittiğim her şehirde başka bir güzelliğe hayran kaldım. Bir süre sonra burası benim ikinci evim gibi oldu. Vatandaşlık almam aslında kağıt üzerinde olan bir prosedür. Ben zaten kendimi buraya ait hissediyordum.
Uzun zamandır beklediğiniz Türk vatandaşlığını geçen yıl aldınız. Neler hissettiniz?
Başvurum bütün evreleri tamamlayıp Cumhurbaşkanlığı'na gittiğinde, bana bu son aşamada da birkaç ay bekleyeceğimi söylemişlerdi. Ama birkaç hafta sonra hemen onay geldi. Böyle olunca daha çok mutlu oldum ve gururlu hissettim. Artık Karadenizli birini görünce "Vay hemşeriyiz'' diyorum, çok keyifli bir şey. Sanırım Brezilyalı olduğum için farklı geliyor. Şimdi yavaş yavaş şiveli konuşmaları öğrenmeye çalışıyorum. Çok eğlenceli.