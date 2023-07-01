Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın sarmaş dolaş halleri olay "Hakan yeni sevgili listesini hazırlamaya başlamış" Bikinili pozlardan sonra...

Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı doludizgin devam ediyor. Şimdiled İtalya'da tatilde olan çiftten Hande Erçel son paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşerken ikilinin plajdaki samimi anları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.