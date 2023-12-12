Bildiğiniz Songül Karlı'yı unutun "Konuşurken suratın oynamıyor sesi Songül kendisi değil" Estetik hızını alamadı duvara fena tosladı

Son dönemin çok konuşulan isimleri arasında yer alan Songül Karlı, Instagram paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor. 49 yaşındaki bir çocuk annesi Songül Karlı hakkında en çok konuşulan konulardan biri değişimiydi. Bir takım estetik operasyonlar geçiren Songül Karlı geçtiğimiz günlerde yine bıçak altına yatmış ve son haliyle şaşkına çevirmişti. Karlı son paylaşımlarıyla sosyal medyanın diline düştü. Ünlü türkücünün paylaştığı bir videoda yüzünü daha kıpırdataması sonrası yorumlar çığ oldu.
Sık sık photoshoplu hallerini paylaşan Songül Karlı'nın son paylaşımı olay oldu. Karlı, estetikte hızını alamadı duvara fena tosladı...
Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuşan Songül Karlı sık sık imaj da tazeliyor.
Karlı, geçtiğimiz günlerde de doktoruyla birlikte Nişantaşı'nda görüntülenmiş ve doktoru "Orta yüz germe yaptık, Paris ışıltısı tarzı yaptık ve botoks yaptık. Abartı bir şey yapmadık" demişti.