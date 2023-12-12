Atarlı bilim adamı Efe Dadak son haliyle görenleri şoke etti! Çocuktan Al Haberi'nin Antepli Efe'si kocaman oldu

Bir döneme damga vuran programlardan biriydi Çocuktan Al Haberi... 2016 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Evrim Akın'ın üstlendiği Çocuktan Al Haberi'ndeki çocuk yıldızlar o dönem sevimlilikleriyle herkesi kendilerine hayran bırakıyordu. Onlardan biri de Atarlı Efe, Efe Dadak. Sinirli ama bir o kadar bıcır bıcır halleriyle hafızalara kazınan Efe Dadak şimdilerde koskoca bir delikanlı. Gelin değişimine birlikte göz atalım.