13 yıllık aşk! 69'luk Nur Sürer'in eski eşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Aile’nin Hülya’sı meğer Şaşkın Milyoner’in yıldızıyla...

Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünü üstlendiği Aile dizisinde Hülya Soykan karakterini canlandıran Nur Sürer'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Aslen Bursalı olan 69 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. "Nur Sürer'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtını aratanlar, oyuncunun 13 yıl boyunca Yeşilçam yıldızıyla evli kaldığını duyunca şaşkınlıklarını gizlemedi. İşte Nur Sürer'in Şaşkın Milyoner, Yumurcak ve Yaz Bekarı gibi birçok filmde rol alan eski eşi...