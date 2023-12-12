13 yıllık aşk! 69'luk Nur Sürer'in eski eşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Aile’nin Hülya’sı meğer Şaşkın Milyoner’in yıldızıyla...

Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünü üstlendiği Aile dizisinde Hülya Soykan karakterini canlandıran Nur Sürer'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Aslen Bursalı olan 69 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. "Nur Sürer'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtını aratanlar, oyuncunun 13 yıl boyunca Yeşilçam yıldızıyla evli kaldığını duyunca şaşkınlıklarını gizlemedi. İşte Nur Sürer'in Şaşkın Milyoner, Yumurcak ve Yaz Bekarı gibi birçok filmde rol alan eski eşi...
Başrollerinde Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aile dizisinde Hülya karakterini canlandıran Nur Sürer'in hayatı merak konusu oldu.
NUR SÜRER KİMDİR?
1954 yılında Ahmet ve Rabia Sürer'in kızı olarak dünyaya geldi. Anne tarafından Arnavut, baba tarafından Dağıstan kökenlidir. Eğitimini Bursa Anadolu Kız Lisesinde tamamladı.
Erden Kıral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmi ile sinema hayatına adım atan sanatçı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazandı. Bugüne değin kırktan fazla filmde ve televizyon dizilerinde oynadı.