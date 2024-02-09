Bildiğiniz Pınar Dilşeker'i unutun! 90'lı yılların lolitası Pınar Dilşeker son haliyle adeta bambaşka biri! Görenler tanıyamıyor

Pınar Dilşeker'i son haliyle tanıyabilene aşk olsun! 90'ların unutulmaz ismi estetikle bambaşka biri oldu, sosyal medyada 'tanıdığımız Pınar mı?' yorumları yapıldı. 'Şinanari' adlı şarkıyla 1990'lı yıllarda tanınan Pınar Dilşeker, İbrahim Erkal ile çevirdiği dizide oyuncu olarak boy gösterdi ayrıca İbrahim Tatlıses'in "Allahım Neydi Günahım?" adlı klibinde yer aldı. Genç ve güzel görüntüsüyle hayran bırakan ünlü yıldız uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. İşte görenlerin tanıyamadığı Pınar Dilşeker'in son hali...
Pınar Dilşeker'i son haliyle tanıyabilene aşk olsun! 90'ların unutulmaz ismi bambaşka biri oldu, sosyal medyada 'tanıdığımız Pınar mı?' yorumları yapıldı.
Takvimler 1995 yılını gösteriyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olan 23 yaşındaki gencecik bir şarkıcı Sana Sahibim adlı şarkıyla bir anda müzik piyasasında yıldız gibi parladı.
Sonra şarkılar şarkıları, albümler albümleri kovaladı. Özellikle Şinanari adlı şarkısıyla 90'lı yıllara damgasını vurdu. O genç kız Türkiye'nin en ünlü şarkıcılarından biri haline geldi.