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Mehmet Ali Erbil yeni yaşını 3 çocuğuyla birlikte kutladı! Yasmin Erbil genç sevgili Gülseren Ceylan’ın hediyesine kayıtsız kalmadı

Son dönemlerde kızı Yasmin Erbil ile yaşadığı gerginlikle gündemde olan Mehmet Ali Erbil, doğum gününde çocuklarıyla bir araya geldi. Yeni yaşını oğlu Ali Sadi ve kızları Yasmin Erbil ile Sezin Erbil'le kutlayan ünlü şovmen, o anlara ait kareleri sosyal medyada yayınladı. Yasmin Erbil de babasının doğum gününden paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Yasmin Erbil'in Gülseren Ceylan'ın Mehmet Ali Erbil'e hediye ettiği pug cinsi köpekle paylaşım yapması ise dikkat çekti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 09:37 Güncelleme 09 Şubat 2024, 09:51
Mehmet Ali Erbil yeni yaşını 3 çocuğuyla birlikte kutladı! Yasmin Erbil genç sevgili Gülseren Ceylan’ın hediyesine kayıtsız kalmadı 1

Doğum gününde çocukları ile bir araya gelen Erbil, çocukları Sezin, Yasmin ve Ali Sadi ile pasta önünde poz verdi.

Mehmet Ali Erbil yeni yaşını 3 çocuğuyla birlikte kutladı! Yasmin Erbil genç sevgili Gülseren Ceylan’ın hediyesine kayıtsız kalmadı 2

Erbil, bu süreçte "180 bin TL'lik tektaşı geri vermedi. İstekleri bitmiyordu ev, araba, pırlantalar istiyordu" sözleriyle dikkat çekti.

Mehmet Ali Erbil yeni yaşını 3 çocuğuyla birlikte kutladı! Yasmin Erbil genç sevgili Gülseren Ceylan’ın hediyesine kayıtsız kalmadı 3

Doğum gününden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen ünlü şovmen, çocuklarıyla verdiği pozu Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu.

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