Bilal Özcan açıkladı ’En son ve en ilginç gelişme’ Sultan ve Pelin’le... Yalı Çapkını Ferit’in 2 çocuğu ortaya çıktı! Meğer hamile bırakıp kaçmış!

Yalı Çapkını dizisiyle bomba haberler verildi. Ferit'in 2 çocuğu olduğu ortaya çıktı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Star'ın fenomen dizisi Yalı Çapkını yeni bölümüyle merakla beklenirken Bilal Özcan gerçek hikayeyle ilgili flaş açıklamalar yaptı. Özcan, ''Diziyle ilgili en son en ilginç gelişme'' dedi. Ferit'in Pelin ve Seyran'dan önce yalının hizmetlilerinden Sultan ile yakınlaştığını anlatan Özcan ikilinin 1 çocuklarının olduğunu açıkladı. Peki 2. çocuk nerede, kimden? İşte yanıtı...