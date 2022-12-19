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Haberler Magazin Bilal Özcan açıkladı 'En son ve en ilginç gelişme' Sultan ve Pelin'le... Yalı Çapkını Ferit'in 2 çocuğu ortaya çıktı! Meğer hamile bırakıp kaçmış!

Bilal Özcan açıkladı 'En son ve en ilginç gelişme' Sultan ve Pelin'le... Yalı Çapkını Ferit'in 2 çocuğu ortaya çıktı! Meğer hamile bırakıp kaçmış!

Korhan ailesinin el bebek gül bebek yetişen çocukları Ferit'in akıllanması için Gaziantepli ailenin çocuğu Seyran ile evlendirilmesiyle başlayan Yalı Çapkını'nın hikayesinin gerçek olduğu ortaya çıkmıştı. Ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu, söz konusu dizinin konusu ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. '' demişti. Bu kez açıkılama Bilal Özcan'dan geldi.

19.12.2022 11:52 - Son Güncelleme: 19.12.2022 11:52
Bilal Özcan açıkladı ’En son ve en ilginç gelişme’ Sultan ve Pelin’le... Yalı Çapkını Ferit’in 2 çocuğu ortaya çıktı! Meğer hamile bırakıp kaçmış!

Yalı Çapkını dizisiyle bomba haberler verildi. Ferit'in 2 çocuğu olduğu ortaya çıktı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Star'ın fenomen dizisi Yalı Çapkını yeni bölümüyle merakla beklenirken Bilal Özcan gerçek hikayeyle ilgili flaş açıklamalar yaptı. Özcan, ''Diziyle ilgili en son en ilginç gelişme'' dedi. Ferit'in Pelin ve Seyran'dan önce yalının hizmetlilerinden Sultan ile yakınlaştığını anlatan Özcan ikilinin 1 çocuklarının olduğunu açıkladı. Peki 2. çocuk nerede, kimden? İşte yanıtı...

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Bilal Özcan açıkladı ’En son ve en ilginç gelişme’ Sultan ve Pelin’le... Yalı Çapkını Ferit’in 2 çocuğu ortaya çıktı! Meğer hamile bırakıp kaçmış!

Cuma akşamları herkesi ekrana kilitleyen Yalı Çapkını dizisi, sezonun en yüksek reytingini aldı. 13. bölümü Star ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını; her üç kategoride de cuma akşamının en çok izlenen dizisi oldu.

Bilal Özcan açıkladı ’En son ve en ilginç gelişme’ Sultan ve Pelin’le... Yalı Çapkını Ferit’in 2 çocuğu ortaya çıktı! Meğer hamile bırakıp kaçmış!

Yorumcu Bilal Özcan, Yalı Çapkını dizisi hakkında olay yaratacak bir iddiada bulundu.

Bilal Özcan açıkladı ’En son ve en ilginç gelişme’ Sultan ve Pelin’le... Yalı Çapkını Ferit’in 2 çocuğu ortaya çıktı! Meğer hamile bırakıp kaçmış!

Ferit'in yalının hizmetçisiyle ilişkisi olduğunu ve küçük oyuncunun Ferit'in oğlu olduğunu açıkladı. Özcan, ''Ferit, Seyran'la evlenmeden önce, Sultan hanımla sık sık mutfakta yakınlaşıyorlar. Fırat aslında Ferit'in çocuğu. Bu diziyle ilgili en son en ilgin gelişme.

Bilal Özcan açıkladı ’En son ve en ilginç gelişme’ Sultan ve Pelin’le... Yalı Çapkını Ferit’in 2 çocuğu ortaya çıktı! Meğer hamile bırakıp kaçmış!

Bunun da böyle olduğu ortaya çıkacak ilerleyen bölümlerde. Pelin de hamile. Tam Yalı Çapkını ismi yakışmış diziye ve Ferit'e.'' dedi.

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