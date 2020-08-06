Haberler Galeri Magazin Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin bikinili havuz başı karesi sosyal medyayı salladı!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin bikinili havuz başı karesi sosyal medyayı salladı!

Kadrosunda Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Melike İpek Yalova, Kerem Alışık, Bülent Polat gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Yamanlar Çiftliği'nin kahyası cazgır Saniye olarak karşımıza çıkan Selin Yeninci. 32 yaşındaki güzel oyuncu Selin Yeninci dizide çektiği dikkatten daha fazlasını sosyal medyada çekiyor. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Selin Yeninci'nin tatil fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Havuz başındaki yaz fotoğrafları hayranları tarafından çok beğenildi. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci olmak üzere ünlülerin tatil maceraları...

06.08.2020 10:14 - Son Güncelleme: 06.08.2020 10:14
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin bikinili havuz başı karesi sosyal medyayı salladı!

Bir Zamanlar Çukurova'nın güzeller güzel Saniye'si Instagram'da paylaştığı yaz fotoğraflarlarıyla sosyal medyayı salladı. İşte başta Selin Yeninci olmak üzere ünlülerin tatil maceraları.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin bikinili havuz başı karesi sosyal medyayı salladı!

ŞEVVAL ŞAHİN

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin bikinili havuz başı karesi sosyal medyayı salladı!
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin bikinili havuz başı karesi sosyal medyayı salladı!
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin bikinili havuz başı karesi sosyal medyayı salladı!

Arka Sokaklar dizisinde Ezgi karakterini canlandıran Ela Yörüklü tatil fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bikinili fotoğrafıyla gündemden düşmeyen Demet Akalın ile Evrim Keklik'i o isim barıştırdı! Kıramadım
Bikinili fotoğrafıyla gündemden düşmeyen Demet Akalın ile Evrim Keklik'i o isim barıştırdı! "Kıramadım"