Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin bikinili havuz başı karesi sosyal medyayı salladı!
Kadrosunda Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Melike İpek Yalova, Kerem Alışık, Bülent Polat gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Yamanlar Çiftliği'nin kahyası cazgır Saniye olarak karşımıza çıkan Selin Yeninci. 32 yaşındaki güzel oyuncu Selin Yeninci dizide çektiği dikkatten daha fazlasını sosyal medyada çekiyor. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Selin Yeninci'nin tatil fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Havuz başındaki yaz fotoğrafları hayranları tarafından çok beğenildi. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci olmak üzere ünlülerin tatil maceraları...
06.08.2020 10:14
- Son Güncelleme: 06.08.2020 10:14
DİĞER GALERİLER