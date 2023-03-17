Buse Varol kardeşini nişanladı Alişan kayınçosunun kurdelesini kesti! Nişana Buse Varol'un son hali damgasını vurdu
Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve bilhassa Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Varol bu kez kardeşi Kaan'ın nişanından yaptığı paylaşımlarla gündemde. Önceki akşam kardeşi nişanlanan Buse Varol, nişan törenine son haliyle damgasını vurdu. İşte detaylar...
17.03.2023 11:18 - Son Güncelleme: 17.03.2023 11:19
Mutlu evliliklerini Burak ve Eliz adındaki iki çocukla taçlandıran Alişan, Buse Varol çifti magazin dünyasının gözde ikilisi olarak biliniyor.
Aşk pozları ile düşman çatlatan Alişan ile Buse Varol son olarak güzel oyuncunun kardeşi Kaan Varol'un nişanında bir araya geldi.