Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan anlar! Genç yarışmacı...
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde yarışmacı Recep Bey herkesi şaşırtı. 8. soruya gelen yarışmacı 3 jokeri olmasına rağmen 'kör atış' diyerek 50 bin TL'lik soruya cevap verdi. Risk alan yarışmacı cevabın yanlış çıkmasıyla 30 bin TL'lik ödülle yarışmaya veda etti.
17.04.2023 03:05 - Son Güncelleme: 17.04.2023 03:05
50 bin TL'lik soruya gelmeyi başaran Recep Bey 3 jokeri olmasına rağmen 'kör atış' diyerek risk almayı tercih etti.
İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...