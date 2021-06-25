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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız bomba itirafın ardından ortalığı salladı! Dans ederek bikinili pozlar veren Ayşegül'e bakın!

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız bomba itirafın ardından sosyal medyayı bir kez daha salladı! Ancak bu kez sözleriyle değil danslarıyla... Kızı Elif Ada ile Alaçatı'da tatilde olan Ayşegül Yıldız Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Bikinili pozlarıyla takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutulan 40 yaşındaki Ayşegül Yıldız dans etti sosyal medya onu konuştu. 2011 yılında nikah masasına oturduğu ve 2 yıl sonra boşandığı Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız Instagram'da takipçilerine verdiği 'aşk' yanıtı ile günlerce konuşulmuştu.

25.06.2021 17:11 - Son Güncelleme: 25.06.2021 17:30
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız bomba itirafın ardından ortalığı salladı! Dans ederek bikinili pozlar veren Ayşegül'e bakın!

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız bomba itirafın ardından ortalığı salladı! Dans ederek bikinili pozlar veren Ayşegül Yıldız sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız bomba itirafın ardından ortalığı salladı! Dans ederek bikinili pozlar veren Ayşegül'e bakın!

Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız kızı Elif Ada Tatlıses ile Alaçatı'da tatil yapıyor.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız bomba itirafın ardından ortalığı salladı! Dans ederek bikinili pozlar veren Ayşegül'e bakın!

Sosyal medyayı aktif kullanan Yıldız, tatil paylaşımları ile adından söz ettirdi.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız bomba itirafın ardından ortalığı salladı! Dans ederek bikinili pozlar veren Ayşegül'e bakın!

Kızı Elif Ada havuz başında oyun oynarken müzik eşliğinde dans eden Ayşegül Yıldız'ın bu pozlarına, 'Çok güzelsin' yorumları yağdı.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız bomba itirafın ardından ortalığı salladı! Dans ederek bikinili pozlar veren Ayşegül'e bakın!

Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Yıldız sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.