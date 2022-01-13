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Defne Samyeli deri pantolonuyla sosyal medyada şov yaptı! Art arda yayınladı yine tüm dikkatleri üzerine topladı

Defne Samyeli deri pantolonuyla sosyal medyada şov yaptı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, Instagram'da 'tbt' etiketiyle eski fotoğrafların yayınlandığı Perşembe gününü boş geçmedi. Samyeli, Nisan ayına ait karelerini art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Deri pantolonuyla kameraya poz veren Samyeli, kısa süre içinde gündem oldu. İşte Defne Samyeli'nin tüm dikkatleri üzerine topladığı o paylaşımları...

13.01.2022 01:44 - Son Güncelleme: 13.01.2022 01:44
Defne Samyeli deri pantolonuyla sosyal medyada şov yaptı! Art arda yayınladı yine tüm dikkatleri üzerine topladı

Sosyal medyayı aktif kullanan Defne Samyeli, Instagram sayfasında yaptığı son paylaşımlarla yine adından söz ettirdi.

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Defne Samyeli deri pantolonuyla sosyal medyada şov yaptı! Art arda yayınladı yine tüm dikkatleri üzerine topladı

Instagram'da 'tbt' etiketiyle eski fotoğrafların yayınlandığı Perşembe gününü boş geçmeyen ünlü isim, birbirinden iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Defne Samyeli deri pantolonuyla sosyal medyada şov yaptı! Art arda yayınladı yine tüm dikkatleri üzerine topladı

Nisan ayına ait karelerini art arda yayınlayan Samyeli'nin deri pantolonuyla verdiği pozlar sosyal medyayı salladı.

Defne Samyeli deri pantolonuyla sosyal medyada şov yaptı! Art arda yayınladı yine tüm dikkatleri üzerine topladı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımlar, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Defne Samyeli deri pantolonuyla sosyal medyada şov yaptı! Art arda yayınladı yine tüm dikkatleri üzerine topladı

İşte Defne Samyeli'nin tüm dikkatleri üzerine topladığı o paylaşımları...

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