Defne Samyeli deri pantolonuyla sosyal medyada şov yaptı! Art arda yayınladı yine tüm dikkatleri üzerine topladı
Defne Samyeli deri pantolonuyla sosyal medyada şov yaptı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, Instagram'da 'tbt' etiketiyle eski fotoğrafların yayınlandığı Perşembe gününü boş geçmedi. Samyeli, Nisan ayına ait karelerini art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Deri pantolonuyla kameraya poz veren Samyeli, kısa süre içinde gündem oldu. İşte Defne Samyeli'nin tüm dikkatleri üzerine topladığı o paylaşımları...
13.01.2022 01:44
- Son Güncelleme: 13.01.2022 01:44
Sosyal medyayı aktif kullanan Defne Samyeli, Instagram sayfasında yaptığı son paylaşımlarla yine adından söz ettirdi.