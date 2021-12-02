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Haberler Magazin Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci'nin inanılmaz değişimini dudak uçuklattı! Cesur pozlarıyla olay oldu meğer Mine Tugay’ın...

Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci'nin inanılmaz değişimini dudak uçuklattı! Cesur pozlarıyla olay oldu meğer Mine Tugay’ın...

Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci'nin son haline bakın! Kadrosunda Evrim Akın, Oya Aydoğan, Mehmet Usta, Fatoş Kabasakal gibi oyuncuların yer aldığı Bez Bebek dizisinde canlandırdığı Yağmur karakteriyle adını duyuran Asena Keskinci, son haliyle gündem oldu. 20 yaşındaki genç oyuncu, değişimiyle hayranlarını şaşkına çevirirken sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuldu. Instagram hesabında birbirinden iddialı paylaşımlar yapan Keskinci, kısa sürede gündem oldu. Öte yandan Keskinci'nin son hali ünlü oyuncu Mine Tugay'a benzetildi. İşte Asena Keskinci'nin görenleri şaşkına çeviren yıllar içindeki değişimi...

02.12.2021 19:00 - Son Güncelleme: 02.12.2021 19:00
Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci’nin inanılmaz değişimini dudak uçuklattı! Cesur pozlarıyla olay oldu meğer Mine Tugay’ın...

Fantastik, komedi ve çocuk türündeki Bez Bebek dizisinde 'Yağmur' karakterini canlandıran Asena Keskinci son hali ile herkesi hayrete düşürdü.

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Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci’nin inanılmaz değişimini dudak uçuklattı! Cesur pozlarıyla olay oldu meğer Mine Tugay’ın...

20 yaşındaki genç oyuncu, değişimiyle hayranlarını şaşkına çevirirken sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuldu.

Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci’nin inanılmaz değişimini dudak uçuklattı! Cesur pozlarıyla olay oldu meğer Mine Tugay’ın...

Instagram hesabında birbirinden iddialı paylaşımlar yapan Keskinci, için birçok yorum yapıldı. Keskinci'nin takipçileri "Tanıyamadım", "Değişimi inanılmaz", "Çok güzelleşmişsin" ifadelerini kullandı.

Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci’nin inanılmaz değişimini dudak uçuklattı! Cesur pozlarıyla olay oldu meğer Mine Tugay’ın...

Öte yandan Keskinci'nin son hali ünlü oyuncu Mine Tugay'a benzetilerek "Mine Tugay'ın kopyası", "Abla-kardeş gibiler" yorumları yapıldı.

Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci’nin inanılmaz değişimini dudak uçuklattı! Cesur pozlarıyla olay oldu meğer Mine Tugay’ın...

İşte başta Asena Keskinci olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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