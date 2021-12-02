Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Oruç Reis'i Engin Altan Düzyatan bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanmadı meğer Ulaş Tuna Astepe ile...
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı adlı dizide Oruç Reis karakterini canlandıran ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Neslişah Alkoçlar ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun özellikle yaşı merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Engin Altan Düzyatan kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar 'Göründüğü gibi değilmiş' yorumunda bulunurken Düzyatan'ın rol arkadaşı Ulaş Tuna Astepe arasındaki fark dikkat çekti. Bakın Engin Altan Düzyatan kaç yaşındaymış...
02.12.2021 21:09
- Son Güncelleme: 02.12.2021 21:09
İzmir Karşıyaka'da dünyaya gelen Engin Altan Düzyatan, 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi ve 2001 yılında İstanbul'a gelerek oyunculuk hayatına başladı.
Şimdilerde Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı adlı dizide Oruç Reis karakterini canlandıran Düzyatan'ın kariyeri kadar özel hayatı da ilgiyle takip edildi.
2014 yılında Gülşah Soydan Erkoçlar'ın kızı Neslişah Erkoçlar ile nikah masasına oturan oyuncunun, son olarak yaşı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Engin Altan Düzyatan kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı.