Nil Karaibrahimgil paylaştı görenler inanamadı! Nil’in kardeşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı meğer biri oyuncu biri şarkıcı...
Nil Karaibrahimgil paylaştı görenler inanamadı! Ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Ünlü şarkıcı, kız kardeşi ile eski bir fotoğrafını "Yol üstünde bir ara birbirimizi kaybettik, geçen doğum günümde yine elimi yakaladı" notuyla Instagram hesabında yayınladı. Karaibrahimgil'in kendisi gibi ünlü olan ve oyunculuk yapan kız kardeşini ilk kez görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "İkinizin kardeş olduğunu bilmiyordum" yorumunda bulundu. İşte Nil Karaibrahimgil'in kendisi gibi ünlü olan kardeşi...
02.12.2021 18:31
- Son Güncelleme: 02.12.2021 18:31
Ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla takipçilerine adeta zamanda yolculuk yaptırdı. Karaibrahimgil, kendisi gibi ünlü olan ve oyunculuk yapan kız kardeşi ile çocukluk fotoğrafını yayınladı.
Nil Karaibrahimgil, paylaşımına "Yol üstünde bir ara birbirimizi kaybettik, geçen doğum günümde yine elimi yakaladı. Kızıldı yine, güzellikti, çocukluktu, gençlikti, saflıktı ve hayallerdi... Belki de bir yerlerde biz hala devam ediyoruz benim odamda konuşmaya" notunu düştü.