Nil Karaibrahimgil paylaştı görenler inanamadı! Nil’in kardeşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı meğer biri oyuncu biri şarkıcı...

Nil Karaibrahimgil, paylaşımına "Yol üstünde bir ara birbirimizi kaybettik, geçen doğum günümde yine elimi yakaladı. Kızıldı yine, güzellikti, çocukluktu, gençlikti, saflıktı ve hayallerdi... Belki de bir yerlerde biz hala devam ediyoruz benim odamda konuşmaya" notunu düştü.