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Beyonce koronavirüsle mücadele için 6 milyon dolar bağışladı

Beyonce, tüm dünyada giderek yayılan koronavirüs salgınıyla mücadele için harekete geçti. Amerika'da bir yardım kuruluşuyla ortaklık kuran Beyonce, Çin'de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele için harekete geçti. Beyonce, 190 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği koronavirüsle mücadele için 6 milyon dolar bağışladı.

24.04.2020 16:21 - Son Güncelleme: 24.04.2020 16:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





