Askere çağırdılar! Yeşilçam'ın güzellerinden Müjde Ar hakkındaki bu gerçek herkesi şok etti!

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Müjde Ar hakkındaki bu gerçek sizi çok şaşırtacak... Yeşilçam sinemasınde yüzlerce filmde rol alan Müjde Ar, Kemal Sunal, Şener Şen, Tarık Akan gibi birçok usta isimle başrolde oynadı. Unutulmaz filmlerin başarılı kadın oyuncusu Müjde Ar'ı meğer yanlış tanıyormuşuz. Öyle ki Müjde Ar, bu gerçek yüzünden bir dönem askere bile çağrılmıştı. İşte özellikle Kibar Feyzo, Tosun Paşa, Gülen Gözler, Öyle Olsun gibi filmleriyle hatırlanan Müjde Ar'ın gerçek ismi...