Askere çağırdılar! Yeşilçam'ın güzellerinden Müjde Ar hakkındaki bu gerçek herkesi şok etti!
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Müjde Ar hakkında çok bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Bir zamanlar Kemal Sunal ile rol aldığı Kibar Feyzo filmindeki karakteri ile akıllarda 'cilveli güzel' olarak kalan Müjde Ar hakkında çok şaşıracağınız o gerçek... Asıl adı Kamile Suat Ebrem olan bilinen adıyla Müjde Ar, 21 Haziran 1954 tarihinde dünyaya geldi. Söz yazarı ve tiyatro oyuncusu Aysel Gürel ile gazeteci Vedat Akın'ın ilk çocukları olarak dünyaya gelen Müjde Ar, aynı zamanda yine Türk sinemasında başarılı filmlere imza atmış olan Mehtap Ar'ın ablasıdır
Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Müjde Ar hakkındaki bu gerçek sizi çok şaşırtacak... Yeşilçam sinemasınde yüzlerce filmde rol alan Müjde Ar, Kemal Sunal, Şener Şen, Tarık Akan gibi birçok usta isimle başrolde oynadı. Unutulmaz filmlerin başarılı kadın oyuncusu Müjde Ar'ı meğer yanlış tanıyormuşuz. Öyle ki Müjde Ar, bu gerçek yüzünden bir dönem askere bile çağrılmıştı. İşte özellikle Kibar Feyzo, Tosun Paşa, Gülen Gözler, Öyle Olsun gibi filmleriyle hatırlanan Müjde Ar'ın gerçek ismi...