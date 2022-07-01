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Beyonce at üstünde çırılçıplak paylaştı sosyal medya hazırlıksız yakalandı! Yeni albümü Rönesans için soyundu olanlar oldu

Bir süre önce yeni albüm yayınlayacağını duyuran Beyonce, at üstünde çırıçıplak poz verince ortalık yangın yerine döndü. 7 Temmuz'da uzun bir aradan sonra ilk albümünü yayınlayacak olan Beyonce'nin yeni albümü şimdiden çok konuşulmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde bir single yayınlayan Beyonce bu kez hologram bir at üzerinde çırılçıplak poz verince olanlar oldu. İşte detaylar...

01.07.2022 16:34 - Son Güncelleme: 01.07.2022 16:34
Beyonce at üstünde çırılçıplak paylaştı sosyal medya hazırlıksız yakalandı! Yeni albümü Rönesans için soyundu olanlar oldu

Pop müziğin kraliçesi kabul edilen nam-ı diğer 'Queen B' Beyonce, tek bir paylaşımıyla ortalığı karıştırdı.

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Beyonce at üstünde çırılçıplak paylaştı sosyal medya hazırlıksız yakalandı! Yeni albümü Rönesans için soyundu olanlar oldu

2000'li yıllardan beri yayınladığı her albümü olay olan, şarkıları liste başından düşmeyen Beyonce'nin canlı performansları, modası ve Jay-Z ile olan evliliği de gündemden düşmüyor bildiğiniz üzere.

Beyonce at üstünde çırılçıplak paylaştı sosyal medya hazırlıksız yakalandı! Yeni albümü Rönesans için soyundu olanlar oldu

Uzun süredir yeni bir albüm yayınlamayan ve müzik sektöründen biraz uzaklaşan Beyoncé bu süreçte modaya yönelmiş ve 'Ivy Park' isimli markasının tanıtıma girişmişti.

Beyonce at üstünde çırılçıplak paylaştı sosyal medya hazırlıksız yakalandı! Yeni albümü Rönesans için soyundu olanlar oldu

Yeni albüm ne zaman çıkaracağı merak edilen Beyonce geçtiğimiz günlerde hayranlarına müjdeyi vermişti.

Beyonce at üstünde çırılçıplak paylaştı sosyal medya hazırlıksız yakalandı! Yeni albümü Rönesans için soyundu olanlar oldu

Hatta haberin hemen adından 'Break My Soul' adlı teklisini de paylaştı.

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