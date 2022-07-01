Müge Anlı'nın ele aldığı Sevil Kutlu cinayetinde kan donduran detaylar! Öldürüp gömdü, hayvanların önüne atıp...
Koskoca bir şehi bu olayı konuşuyor... Müge Anlı'da ele alınan, Kayseri'de öldürülen Sevil Kutlu cinayetinde katil Yakup K. kan donduran itiraflarda bulunmuştu. Katilin gösterdiği alanda çalışma yapan ekipler toprağa gömülü çene kemiği bularak, farklı mesafelerde insana ait olduğu değerlendirilen onlarca kemik parçasını incelemeye almıştı. Sevil Kutlu cinayetine ait yeni detaylar ortaya çıkmaya evam ediyor. Katil, Sevil Kutlu ile Afyonkarahisar'da buluştuktan sonra cinayeti işleyip valiz içinde Kayseri'ye getirmiş.
ATV ekranlarında yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında gündeme gelen Sevil Kutlu olayında şok bir gelişme yaşandı. Kayseri'de iki yıldır kayıp olan Sevil Kutlu'yu öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan uzman çavuşluktan ihraç Yakup Karanfil'in ifadesi kan dondurdu.
Kayseri'de 2 yıl önce kaybolan 24 yaşındaki 1 çocuk annesi Sevil Kutlu'nun eski sevgilisi olan Yakup Karanfil'in ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile tatlı Sert Programındaki şüpheli ifadelerinden yola çıkan Kayseri Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, karanfil'i 13 Haziran'da gözaltına almıştı.
Yapılan çalışmalarda, Sevil Kutlu'nun Yakup Karanfil ile gönül ilişkisi olduğu ancak, başka bir kişi ile evlendiği ve buna rağmen Yakup Karanfil ile görüşmeye devam ettiği belirlendi.
Sevil Kutlu ve Yakup Karanfil'in en son 15 Eylül 2020 tarihinde Afyon'da beraber konakladıkları ve Sevil Kutlu'nun o tarihten sonra herhangi bir hareket kaydının olmadığı tespit edildi.