Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic bikinili pozlarıyla olay oldu! 'Kim der sana iki çocuk annesi!'

Mustafa Sandal'ın iki çocuğunun annesi Emina Jahovic, Instagram paylaşımı ile gündeme bomba gibi düştü. 38 yaşındaki iki çocuk annesi Jahovic'in bikinili fotoğrafları kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Mustafa Sandal'dan boşandıktan sonra Sadettin Saran ile spor salonunda tanıştı ve bir dargın bir barışık aşk yaşamaya başladı. Aradığı aşkı Saran'da da bulamayan Emina Jahovic, yeni sevgilisi Salih Çeçen ile spor salonunda tanıştı.