Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic bikinili pozlarıyla olay oldu! 'Kim der sana iki çocuk annesi!'
Emina Jahovic Instagram paylaşımlarıyla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Mustafa Sandal'ın iki oğlu Yavuz ve Yaman'ın annesi Emina Jahovic, 38 yaşında olmasına rağmen düzgün fiziği ile dikkat çekiyor. Estetik ile bambaşka birisi haline dönüşen Emna Jahovic için spor hayatının bir parçası. Hal böyle olunca güzel ismin fit görünmesi de kaçınılmaz. Son olarak siyah bikinisi ile fotoğraflar paylaşan Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'e yorum ve beğeni yağdı. İşte Emina'nın yıllar içerisindeki değişimi ve 2 çocuk dünyaya getirmesine rağmen çok konuşulan son hali...
06.07.2020 14:30
- Son Güncelleme: 06.07.2020 14:51
Mustafa Sandal'ın iki çocuğunun annesi Emina Jahovic, Instagram paylaşımı ile gündeme bomba gibi düştü. 38 yaşındaki iki çocuk annesi Jahovic'in bikinili fotoğrafları kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Mustafa Sandal'dan boşandıktan sonra Sadettin Saran ile spor salonunda tanıştı ve bir dargın bir barışık aşk yaşamaya başladı. Aradığı aşkı Saran'da da bulamayan Emina Jahovic, yeni sevgilisi Salih Çeçen ile spor salonunda tanıştı.
DİĞER GALERİLER