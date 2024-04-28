Beykoz'daki süper lüks villada yok yok! Sibel Can'ın evine bakın! “Tam bir saray yavrusu” 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu...

Türk müziğinin sevilen ismi Sibel Can, hem başarılı kariyeri hem de hareketli özel hayatı ile sık sık magazin dünyasının gündemini işgal eder. Son zamanlarda ise Can, Beykoz'da bulunan süper lüks villasıyla dikkatleri üzerine çekti. Doğa ile iç içe, adeta bir saray yavrusunu andıran bu muhteşem ev, Sibel Can'ın zevkli yaşam tarzını yansıtıyor. Sibel Can'ın villası, 9 oda ve 7 banyo ile geniş ve ferah bir yaşam alanı sunuyor. Her detayın özenle düşünüldüğü bu lüks konutta ayrıca bir kuaför salonu ve bir müzik kayıt stüdyosu da yer alıyor.
Küçük yaşlarda sahneyle tanışan ve şöhret basamaklarını hızla tırmanan Sibel Can, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Hakan Ural ile yaptığı evlilikten Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki evladı olan Sibel Can, 2000-2010 yılları arasında Sulhi Aksüt ile evli kaldı ve Emir adını verdiği oğlunu kucağına alarak üçüncü kez anne oldu.