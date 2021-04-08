Beyaz Show ne zaman başlayacak? Beyazıt Öztürk 2021 yayın tarihini açıkladı! Hasret sona eriyor...
Uzun yıllar boyunca ekranlara damga vuran Beyaz Show'un yeniden başlayacağı ortaya çıktı! Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu talk-show programı olan Beyaz Show'un sunuculuğunu yapan Beyazıt Öztürk'ten konu hakkında açıklama geldi. Kanal D ekranlarında Aralık 1996'dan Mayıs 2018'e kadar Beyaz Show'u sunan Öztürk, yeni sezon bombasını da patlatmış oldu! Bu noktada vatandaşlar, "Beyaz Show ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
08.04.2021 16:09
- Son Güncelleme: 08.04.2021 16:09