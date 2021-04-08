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Beyaz Show ne zaman başlayacak? Beyazıt Öztürk 2021 yayın tarihini açıkladı! Hasret sona eriyor...

Uzun yıllar boyunca ekranlara damga vuran Beyaz Show'un yeniden başlayacağı ortaya çıktı! Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu talk-show programı olan Beyaz Show'un sunuculuğunu yapan Beyazıt Öztürk'ten konu hakkında açıklama geldi. Kanal D ekranlarında Aralık 1996'dan Mayıs 2018'e kadar Beyaz Show'u sunan Öztürk, yeni sezon bombasını da patlatmış oldu! Bu noktada vatandaşlar, "Beyaz Show ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

08.04.2021 16:09 - Son Güncelleme: 08.04.2021 16:09
'Beyaz Show' yeniden başlıyor! Beyazıt Öztürk tarih verdi

Beyaz Show ne zaman başlıyor? Kanal D ekranlarında uzun yıllar Beyaz Show programıyla izleyicisiyle buluşan Beyazıt Öztürk, ekranlara geri döneceğinin haberini verdi. Program için hazırlıklara başlandığını belirten Öztürk, yeni sezon bombasını patlattı! İşte Beyazıt Öztürk'ün verdiği müjdeli haber!

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'Beyaz Show' yeniden başlıyor! Beyazıt Öztürk tarih verdi

Son olarak O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Beyazıt Öztürk, önceki gün şoförü ile Bebek trafiğinde görüntülendi. Kanal D ekranlarında Aralık 1996'dan Mayıs 2018'e kadar Beyaz Show'u sunan Öztürk, yeni sezon bombasını da patlattı.

'Beyaz Show' yeniden başlıyor! Beyazıt Öztürk tarih verdi

BEYAZ SHOW NE ZAMAN BAŞLIYOR? TARİH BELLİ OLDU

Annesinin evine giderken Uçankuş'un objektifine takılan 52 yaşındaki şovmen, "Durabilecek yerimiz olsa durur konuşurdum. Trafikte yakaladınız" diyerek gazetecilere takıldı.

'Beyaz Show' yeniden başlıyor! Beyazıt Öztürk tarih verdi

Beyaz Show'un özlendiğini dile getiren Öztürk, "Biraz zamanı var. Kasım gibi inşallah" sözleriyle, yeniden ekranlarda olacağının sinyalini verdi.

'Beyaz Show' yeniden başlıyor! Beyazıt Öztürk tarih verdi

"BİR ŞEYLER YAPARKEN EN İYİSİNİ YAPMAK LAZIM"

Beyazıt Öztürk daha önce yaptığı bir açıklamada "Bir şeyler yapacağız ama en iyisini yapmamız lazım. Pandemiden dolayı seyircili program yapamıyoruz