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47'lik Songül Karlı'nın her paylaşımında yaşı küçülüyor! Songül Karlı photoshopta ipin ucunu kaçırdı Demet Akalın'ın diline düştü

Estetik operasyonları ve son dönemdeki bikinili fotoğraflarıyla magazin sayfalarını süsleyen 46 yaşındaki Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını ve Müge Anlı'ya çıkacağını açıklamıştı.'Ekmeğe muhtaç kaldım' sözleri hayli yankı bulan Songül Karlı kısa süre önce de ekranlara yeniden döneceğinin müjdesini vermişti. Sık sık estetik haberiyle gündem olan bir yandan da ekranlara geri dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı geçtiğimiz günlerde bir imaj değişikliğine gittiğini duyurmuştu. Ancak Songül Karlı'ya bu imaj değişikliği yetmedi. Son dönemde paylaştığı fotoğraflara öyle photoshop uyguladık ki 20 yaşına geri döndü.

08.04.2021 16:26 - Son Güncelleme: 08.04.2021 16:26
47'lik Songül Karlı'nın her paylaşımında yaşı küçülüyor! Songül Karlı photoshopta ipin ucunu kaçırdı Demet Akalın'ın diline düştü

Eski eşi Metin Yüce tarafından dolandırıldığını ve bütün mal varlığını kaybettiğini açıklayan şarkıcı Songül Karlı, kötü günleri geride bıraktı. "Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım" diyerek gözyaşı döken ve evine haciz geldiğini ifade eden Karlı, artık sık sık hayatından kesitleri paylaşıyor.

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47'lik Songül Karlı'nın her paylaşımında yaşı küçülüyor! Songül Karlı photoshopta ipin ucunu kaçırdı Demet Akalın'ın diline düştü

Eski eşi ile yaşadığı sorunlar yüzünden sık sık gündem olan Songül Karlı, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

47'lik Songül Karlı'nın her paylaşımında yaşı küçülüyor! Songül Karlı photoshopta ipin ucunu kaçırdı Demet Akalın'ın diline düştü

Karlı, son olarak yeni imajını takipçileriyle paylaştı.

47'lik Songül Karlı'nın her paylaşımında yaşı küçülüyor! Songül Karlı photoshopta ipin ucunu kaçırdı Demet Akalın'ın diline düştü

Bir çocuk annesi Karlı'nın yeni imajı Seda Sayan, Seray Sever, Seda Üren ve Ajda Pekkan gibi birçok ünlü isme benzetildi.

47'lik Songül Karlı'nın her paylaşımında yaşı küçülüyor! Songül Karlı photoshopta ipin ucunu kaçırdı Demet Akalın'ın diline düştü

Ancak en çok konuşulan imajı değil uyguladığı photoshop oldu.