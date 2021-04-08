47'lik Songül Karlı'nın her paylaşımında yaşı küçülüyor! Songül Karlı photoshopta ipin ucunu kaçırdı Demet Akalın'ın diline düştü

Estetik operasyonları ve son dönemdeki bikinili fotoğraflarıyla magazin sayfalarını süsleyen 46 yaşındaki Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını ve Müge Anlı'ya çıkacağını açıklamıştı.'Ekmeğe muhtaç kaldım' sözleri hayli yankı bulan Songül Karlı kısa süre önce de ekranlara yeniden döneceğinin müjdesini vermişti. Sık sık estetik haberiyle gündem olan bir yandan da ekranlara geri dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı geçtiğimiz günlerde bir imaj değişikliğine gittiğini duyurmuştu. Ancak Songül Karlı'ya bu imaj değişikliği yetmedi. Son dönemde paylaştığı fotoğraflara öyle photoshop uyguladık ki 20 yaşına geri döndü.

08.04.2021 16:26 - Son Güncelleme: 08.04.2021 16:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





