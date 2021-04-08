Burçin Terzioğlu 'burun estetiği yaptırdım' dedi eski halleri şaşırttı! 4 yaşında oyunculuğa başlayan Burçin Terzioğlu'na bakın...
Burçin Terzioğlu 'burun estetiği yaptırdım' dedi eski halleri şaşırttı! 4 yaşında oyunculuğa başlayan Burçin Terzioğlu konuk olduğu programdaki itiraflarıyla gündeme bomba gibi düştü. Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan 41 yaşındaki oyuncu Burçin Terzioğlu, estetik sorusuna verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü. "Estetiğim var. 19-20 yaşındayken burnumu yaptırmıştım. Teknoloji o kadar kötüydü ki, bir ay basket topu gibi gezdim" diyen Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz halleri merak konusu oldu. İşte Burçin başta olmak üzere ünlülerin eski halleri...
"ÇOCUK OYUNCULAR AÇSA PARAMPARÇA OLUYORUM"
4 yaşında oyunculuğa başladığını belirten Terzioğlu, "Bu kızdan bir şey olur dediler herhalde ki devamı geldi. İşten ziyade oyun gibi geliyordu o zamanlar. Ama gece 02.00'da uykundan uyandırılıp, sahneye bırakıldığında aslında onun bir oyun olmadığını hissediyorsun." dedi.
'GASTRONOMİ OKUDUM'
Yemek yemeyi çok sevdiğini belirten 41 yaşındaki oyuncu, bu yüzden de üniversitede gastronomi bölümünü bitirdiğini söyledi. Terzioğlu, "Kötü yemek sevmem. Mutsuz olurum. İyi yemek seviyorsam, iyi yemek yapmalıyım diye düşündüm. O yüzden de işletme ile beraber gastronomi okudum." dedi.