Burçin Terzioğlu 'burun estetiği yaptırdım' dedi eski halleri şaşırttı! 4 yaşında oyunculuğa başlayan Burçin Terzioğlu'na bakın...

Burçin Terzioğlu 'burun estetiği yaptırdım' dedi eski halleri şaşırttı! 4 yaşında oyunculuğa başlayan Burçin Terzioğlu konuk olduğu programdaki itiraflarıyla gündeme bomba gibi düştü. Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan 41 yaşındaki oyuncu Burçin Terzioğlu, estetik sorusuna verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü. "Estetiğim var. 19-20 yaşındayken burnumu yaptırmıştım. Teknoloji o kadar kötüydü ki, bir ay basket topu gibi gezdim" diyen Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz halleri merak konusu oldu. İşte Burçin başta olmak üzere ünlülerin eski halleri...

08.04.2021 15:39 - Son Güncelleme: 08.04.2021 15:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





