Dilan Çiçek Deniz Alihan Aloğlu'nu çabuk unuttu! Yeni aşka yelken açtı sevgilisi bakın kim çıktı

Dilan Çiçek Deniz Alihan Aloğlu'nu çabuk unuttu! Son olarak Alev Alev dizisinde boy gösteren ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Alihan Aloğlu ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin gündemine damga vurmuştu. Sevgilisinin ağabeyi Selhan Aloğlu ve babası Sedat Aloğlu ile birlikte akşam yemeği yiyen ünlü oyuncu, "Aileye girdi" dedirtmişti. Ancak evlenmeleri beklenen ünlü çift, sürpriz bir kararla yollarını ayırdı. Çiftin hayranları barışmalarını beklerken Dilan Çiçek Deniz'den şaşırtan bir hamle geldi. Dilan Çiçek Deniz'in yeni aşkı ortaya çıktı! İşte detaylar…

07.07.2021 18:04 - Son Güncelleme: 07.07.2021 18:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





