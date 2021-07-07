Dilan Çiçek Deniz Alihan Aloğlu'nu çabuk unuttu! Yeni aşka yelken açtı sevgilisi bakın kim çıktı
Dilan Çiçek Deniz Alihan Aloğlu'nu çabuk unuttu! Son olarak Alev Alev dizisinde boy gösteren ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Alihan Aloğlu ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin gündemine damga vurmuştu. Sevgilisinin ağabeyi Selhan Aloğlu ve babası Sedat Aloğlu ile birlikte akşam yemeği yiyen ünlü oyuncu, "Aileye girdi" dedirtmişti. Ancak evlenmeleri beklenen ünlü çift, sürpriz bir kararla yollarını ayırdı. Çiftin hayranları barışmalarını beklerken Dilan Çiçek Deniz'den şaşırtan bir hamle geldi. Dilan Çiçek Deniz'in yeni aşkı ortaya çıktı! İşte detaylar…
07.07.2021 18:04
- Son Güncelleme: 07.07.2021 18:04
Son olarak Alev Alev dizisinde Rüya karakterini canlandıran ünlü oyuncu Dilan Deniz Çiçek, bir süredir Alihan Aloğlu ile gözlerden uzak bir ilişki sürdürüyordu.
Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Deniz, sevgilisinin ağabeyi Selhan Aloğlu ve babası Sedat Aloğlu ile birlikte akşam yemeği yiyerek "Aileye girdi" dedirtmişti.
Ancak evlenmeleri beklenen Dilan Deniz Çiçek ve Alihan Aloğlu, sürpriz bir kararla yollarını ayırdı.
Çiftin hayranları barışmalarını beklerken Dilan Çiçek Deniz'den şaşırtan bir hamle geldi. Alihan Aloğlu'ndan henüz bir ay önce ayrılan oyuncu, yeni bir aşka yelken açtı.
Ünlü oyuncunun yeni aşkı ise şaşkınlık yarattı. Deniz'in 2 haftadır reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.