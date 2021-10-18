Mine Tugay derin göğüs dekolteli mini siyah elbisesi ile sosyal medyayı salladı yorum yağmuruna tutuldu! 43'lük Mine'ye bakın siz!
Mine Tugay derin göğüs dekolteli mini siyah elbisesi ile sosyal medyayı salladı yorum yağmuruna tutuldu! 43'lük Mine'ye bakın siz! Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan oyuncu Mine Tugay, Instagram'dan paylaştığı pozlarla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Derin göğüs dekolteli mini siyah elbisesi ile takipçilerinin karşısına çıkan Mine Tugay'a sosyal medyada, 'Bu ne güzellik' , 'Yaşlanmıyor' şeklinde yorumlar yapıldı. İşte 43 yaşındaki oyuncunun çok konuşulan kareleri...
18.10.2021 17:39
- Son Güncelleme: 18.10.2021 17:49
43'LÜK MİNE'YE BAKIN SİZ!
Mine Tugay derin göğüs dekolteli mini siyah elbisesi ile sosyal medyayı salladı yorum yağmuruna tutuldu!
28 Temmuz 1978 yılında Konya'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü mezunu. 2006 yılında Bahçeşehir Üniversitesinde İleri Oyunculuk dalında Yüksek Lisansını tamamladı. ... 'Zalim İstanbul' dizisindecanlandırdığı 'Şeniz' karakteri ile en çok hafızalarda yer edinen Mine Tugay Instagram paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor.
Mine Tugay'ın siyah mini elbisesi ile verdiği poz yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü oyuncu Mine Tugay'ın boyu da merak konusu oldu. İşte başta Mine olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...