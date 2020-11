Haberler Galeri Magazin Best Model Türkiye 2020'nin 'yüz güzeli' Aleyna Deniz Kendall Jenner’a benzetildi! İşte 19 yaşındaki Aleyna Deniz...

Best Model Türkiye 2020'nin 'yüz güzeli' Aleyna Deniz Kendall Jenner’a benzetildi! İşte 19 yaşındaki Aleyna Deniz...

Bu yıl 33'ncüsü düzenlenen Best Model Türkiye yarışmasında 25 kadın, 25 erkek finalist yarıştı. Best Model Türkiye'de Best Face (Yüz Güzeli) seçilen Aleyna Deniz henüz 19 yaşında... Son günlerde sosyal medyanın konuştuğu isim olan Aleyna Deniz, dünyaca ünlü model Kendall Jenner'a benzetildi. İşte 14 yaşından itibaren yaptığı modellik kariyerini uluslararası düzeye taşımak istediğini belirten Aleyna Deniz ve Kendall Jenner başta olmak üzere birbirine benzetilen ünlü isimler...

10.11.2020 17:32 - Son Güncelleme: 10.11.2020 17:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ