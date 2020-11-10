Haberler Galeri Magazin Best Model Türkiye 2020'nin 'yüz güzeli' Aleyna Deniz Kendall Jenner’a benzetildi! İşte 19 yaşındaki Aleyna Deniz...

Best Model Türkiye 2020'nin 'yüz güzeli' Aleyna Deniz Kendall Jenner’a benzetildi! İşte 19 yaşındaki Aleyna Deniz...

Bu yıl 33'ncüsü düzenlenen Best Model Türkiye yarışmasında 25 kadın, 25 erkek finalist yarıştı. Best Model Türkiye'de Best Face (Yüz Güzeli) seçilen Aleyna Deniz henüz 19 yaşında... Son günlerde sosyal medyanın konuştuğu isim olan Aleyna Deniz, dünyaca ünlü model Kendall Jenner'a benzetildi. İşte 14 yaşından itibaren yaptığı modellik kariyerini uluslararası düzeye taşımak istediğini belirten Aleyna Deniz ve Kendall Jenner başta olmak üzere birbirine benzetilen ünlü isimler...

10.11.2020 17:32 - Son Güncelleme: 10.11.2020 17:51
Best Model Türkiye 2020'nin 'yüz güzeli' Aleyna Deniz Kendall Jenner’a benzetildi! İşte 19 yaşındaki Aleyna Deniz...

Best Model Türkiye 2020'nin 'yüz güzeli' Aleyna Deniz, sosyal medya gündeminde. Henüz 19 yaşında olan Aleyna Deniz ile Kendall Jenner'ın benzerliği, sosyal medyayı ikiye böldü! Kimi sosyalmedya kullanıcıları ikiliyi birbirine benzetirken, kimileri ise benzemediğini iddia etti. Sizce Aleyna ve Kendall birbirine benziyor mu? İşte birbirine benzerlikleriyle dikkat çeken ünlüler...

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Best Model Türkiye 2020'nin 'yüz güzeli' Aleyna Deniz Kendall Jenner’a benzetildi! İşte 19 yaşındaki Aleyna Deniz...

Ozan Tufan'ın nişanlısı, Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'e benzeztiliyor.

Best Model Türkiye 2020'nin 'yüz güzeli' Aleyna Deniz Kendall Jenner’a benzetildi! İşte 19 yaşındaki Aleyna Deniz...

Nurettin Sönmez, ünlü oyuncu Jason Moma'ya benzetiliyor.

Best Model Türkiye 2020'nin 'yüz güzeli' Aleyna Deniz Kendall Jenner’a benzetildi! İşte 19 yaşındaki Aleyna Deniz...

ÇAĞATAY ULUSOY- PABLO ESCOBAR

Aldığı kilolarla dikkat çeken Çağatay Ulusoy, Pablo Escobar'a benzetildi.

Best Model Türkiye 2020'nin 'yüz güzeli' Aleyna Deniz Kendall Jenner’a benzetildi! İşte 19 yaşındaki Aleyna Deniz...

İpek Filiz Yazıcı'nın "Elite" dizisiyle hayatımıza giren Ester Expósito'ya olan benzerliği dikkat çekici.

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