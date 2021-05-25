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Beşiktaşlı Sergen Yalçın'ın eski sevgilisi Aslı Turanlı'yı şoke eden soru! Bakın Lisaveti Karibskaya ile ilgili soruya ne yanıt verdi…

Beşiktaşlı Sergen Yalçın'ın eski sevgilisi Aslı Turanlı'yı şoke eden soru! Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile geçen yıl aşk yaşamaya başlayan ancak kısa bir süre sonra yollarını ayıran oyuncu Aslı Turanlı, Bebek'te objektiflere yansıdı. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Turanlı'ya, Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki yeni sevgilisi Lisaveti Karibskaya ile olan ilişkisi soruldu. Bakın Aslı Turanlı o soruya ne cevap verdi…

25.05.2021 20:22 - Son Güncelleme: 25.05.2021 20:22
Beşiktaşlı Sergen Yalçın'ın eski sevgilisi Aslı Turanlı'yı şoke eden soru! Bakın Lisaveti Karibskaya ile ilgili soruya ne yanıt verdi…

Oyuncu Aslı Turanlı ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçen yıl aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak ikilinin aşkı, kısa sürmüştü.

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Beşiktaşlı Sergen Yalçın'ın eski sevgilisi Aslı Turanlı'yı şoke eden soru! Bakın Lisaveti Karibskaya ile ilgili soruya ne yanıt verdi…

Sergen Yalçın'ın eski sevgilisi Aslı Turanlı, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Turanlı'ya, Sergen Yalçın'ın yeni aşkı Lisaveti Karibskaya soruldu.

Beşiktaşlı Sergen Yalçın'ın eski sevgilisi Aslı Turanlı'yı şoke eden soru! Bakın Lisaveti Karibskaya ile ilgili soruya ne yanıt verdi…

"ÖZEL HAYATIYLA İLGİLİ BİLGİM YOK"
Klasik bir cevap veren ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Sergen Yalçın benim kıymetli bir arkadaşım.

Beşiktaşlı Sergen Yalçın'ın eski sevgilisi Aslı Turanlı'yı şoke eden soru! Bakın Lisaveti Karibskaya ile ilgili soruya ne yanıt verdi…

Özel hayatıyla ilgili bir bilgim yok ama mutlu olmasını isterim. Bir Beşiktaş taraftarı olarak bunu tüm içtenliğimle söylüyorum"

Beşiktaşlı Sergen Yalçın'ın eski sevgilisi Aslı Turanlı'yı şoke eden soru! Bakın Lisaveti Karibskaya ile ilgili soruya ne yanıt verdi…

NE OLMUŞTU?
Beşiktaş'ta hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın'ın sezon başından beri gizlediği aşkı ortaya çıkmıştı. Bir döneme çapkınlıklarıyla damga vuran Sergen Yalçın'ın, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisinin 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya olduğu öğrenilmişti.