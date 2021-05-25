Beşiktaşlı Sergen Yalçın'ın eski sevgilisi Aslı Turanlı'yı şoke eden soru! Bakın Lisaveti Karibskaya ile ilgili soruya ne yanıt verdi…

Beşiktaşlı Sergen Yalçın'ın eski sevgilisi Aslı Turanlı'yı şoke eden soru! Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile geçen yıl aşk yaşamaya başlayan ancak kısa bir süre sonra yollarını ayıran oyuncu Aslı Turanlı, Bebek'te objektiflere yansıdı. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Turanlı'ya, Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki yeni sevgilisi Lisaveti Karibskaya ile olan ilişkisi soruldu. Bakın Aslı Turanlı o soruya ne cevap verdi…

25.05.2021 20:22 - Son Güncelleme: 25.05.2021 20:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





