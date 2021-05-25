Ivana Sert’in bikinili temizlik pozu olay oldu! O detay dikkatlerden kaçmadı sosyal medya onu konuştu
Ivana Sert'in bikinili temizlik pozu olay oldu! O detay dikkatlerden kaçmadı… Sevgilisi Sezer Dermenci'nin İzmir Urla'daki villasında oğlu Kayon Ateş ve annesi Nada Smiljkovic ile tatil yapan Ivana Sert'in temizlik pozu çok konuşuldu. Mavi bikinisiyle terası, balkonu, verandayı silip süpüren Sert, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu. Fit vücuduyla beğeni toplayan Sert'in parmağındaki tektaş ise dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı.
25.05.2021 19:46
- Son Güncelleme: 25.05.2021 19:46
Sezer Dermenci ile geçen yazdan beri aşk yaşayan Ivana Sert, şu sıralar oğlu Kayon Ateş ve annesi Nada Smiljkovic ile sevgilisinin İzmir Urla'daki villasında tatil yapıyor.
Ailesiyle deniz ve güneşin tadını çıkaran Ivana Sert, geçtiğimiz gün ise eline fırça alıp sevgilisinin evini temizledi.
Mavi bikinisiyle verandayı silip süpüren Sert, "Temizlik yorucu ama zevkli. Kendimi aynı zamanda spor yapmış gibi hissediyorum" şeklinde konuştu.
Ünlü modacının fit fiziğinin yanı sıra parmağındaki tektaş dikkat çekti. Sert için "Temizlik bahane tektaş şahane" yorumları yapıldı.
İşte Ivana Sert'in çok konuşulan temizlik pozu…