Ivana Sert’in bikinili temizlik pozu olay oldu! O detay dikkatlerden kaçmadı sosyal medya onu konuştu

Ivana Sert'in bikinili temizlik pozu olay oldu! O detay dikkatlerden kaçmadı… Sevgilisi Sezer Dermenci'nin İzmir Urla'daki villasında oğlu Kayon Ateş ve annesi Nada Smiljkovic ile tatil yapan Ivana Sert'in temizlik pozu çok konuşuldu. Mavi bikinisiyle terası, balkonu, verandayı silip süpüren Sert, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu. Fit vücuduyla beğeni toplayan Sert'in parmağındaki tektaş ise dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı.

25.05.2021 19:46 - Son Güncelleme: 25.05.2021 19:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





