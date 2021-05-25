Aygün Aydın sınır tanımıyor! En özel anlarını paylaştı duş aldığı sırada çektiği video olay oldu

Aygün Aydın sınır tanımıyor! En özel anlarını paylaştı… İş insanı Hakan Sabancı ile konuşmalarını ifşa etmesinin ardından yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Aygün Aydın, şimdi ise sosyal medya hesabında en özel anlarını yayınlayarak gündem oldu. Havaların ısınmasıyla soluğu Bodrum'da alan Aygün Aydın, duş aldığı anları kayıt altına alarak sosyal medyada paylaştı. Aygün'ün "Hep olduğum yerdesin, varlığından arınamıyorum" notunu düştü paylaşım, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte Aygün Aydın'ın sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çeviren o paylaşımı…

25.05.2021 20:41 - Son Güncelleme: 25.05.2021 20:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





