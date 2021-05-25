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Aygün Aydın sınır tanımıyor! En özel anlarını paylaştı duş aldığı sırada çektiği video olay oldu

Aygün Aydın sınır tanımıyor! En özel anlarını paylaştı… İş insanı Hakan Sabancı ile konuşmalarını ifşa etmesinin ardından yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Aygün Aydın, şimdi ise sosyal medya hesabında en özel anlarını yayınlayarak gündem oldu. Havaların ısınmasıyla soluğu Bodrum'da alan Aygün Aydın, duş aldığı anları kayıt altına alarak sosyal medyada paylaştı. Aygün'ün "Hep olduğum yerdesin, varlığından arınamıyorum" notunu düştü paylaşım, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte Aygün Aydın'ın sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çeviren o paylaşımı…

25.05.2021 20:41 - Son Güncelleme: 25.05.2021 20:44
Aygün Aydın sınır tanımıyor! En özel anlarını paylaştı duş aldığı sırada çektiği video olay oldu

Hakan Sabancı ile birliktelik sonrası yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Aygün Aydın, havaların ısınmasının ardından tatil için Bodrum'a gitti.

Aygün Aydın duş aldığı anları paylaştı |VİDEO TIKLA İZLE

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Aygün Aydın sınır tanımıyor! En özel anlarını paylaştı duş aldığı sırada çektiği video olay oldu

Aydın, kaldığı hotelde duş aldığı sırada çektiği videoyu "Hep olduğum yerdesin, varlığından arınamıyorum" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Aygün Aydın sınır tanımıyor! En özel anlarını paylaştı duş aldığı sırada çektiği video olay oldu

Aygün Aydın'ın paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşım hakkında yorumda bulundu.

Aygün Aydın sınır tanımıyor! En özel anlarını paylaştı duş aldığı sırada çektiği video olay oldu

Ünlü ismin duş videosuyla ilgili "Gündem olmak için her şeyi yapıyorsun", "Daha dün iç çamaşırıyla paylaşım yapanlara kızıyordun şimdi ne değişti?" yorumları yapıldı.

Aygün Aydın sınır tanımıyor! En özel anlarını paylaştı duş aldığı sırada çektiği video olay oldu

ULTRASON GÖRÜNTÜSÜ MERAK EDİLMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde Aydın, Instagram'dan yaptığı son paylaşımıyla herkesi şaşkına çevirmişti. Aydın, bir ultrason görüntüsü paylaşarak bebeğin 3 aylık olduğunu söylemişti. Bebeğin, Hakan Sabancı'dan olduğunu ima etmişti.