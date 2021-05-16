Vav TV İzle

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre'nin eşi Buket ve kızı Adel Töre'den şampiyon pozu! 4 ay önce dünyaya gelmişti...

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre'nin eşi Buket ve kızı Adel Töre'den şampiyon pozu! 4 ay önce dünyaya gelen Adel Töre, babasının şampiyonluk kutlamalarını annesi Buket Töre ile televizyon başında izledi. Buket Töre'nin paylaşımı sonrası Adel bebek sosyal medyanın gözdesi oldu. İşte Beşiktaş'ta top koşturan Gökhan Töre ve Buket Töre'nin kızı Adel'den şampiyonluk pozu...

16.05.2021 15:03 - Son Güncelleme: 16.05.2021 15:03
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre'nin eşi Buket ve kızı Adel Töre'den şampiyon pozu! 4 ay önce dünyaya gelmişti...

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre'nin eşi Buket ve kızı Adel Töre'den şampiyon pozu geldi. 4 ay önce hayata gözlerini açan Adel Töre annesi Buket Töre ile babası Gökhan Töre'nin şampiyonluk kutlamalarını izledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre'nin eşi Buket ve kızı Adel Töre'den şampiyon pozu! 4 ay önce dünyaya gelmişti...

İşte kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren o fotoğraf ve Adel bebek başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocuklarının fotoğrafları...

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre'nin eşi Buket ve kızı Adel Töre'den şampiyon pozu! 4 ay önce dünyaya gelmişti...
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre'nin eşi Buket ve kızı Adel Töre'den şampiyon pozu! 4 ay önce dünyaya gelmişti...
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre'nin eşi Buket ve kızı Adel Töre'den şampiyon pozu! 4 ay önce dünyaya gelmişti...