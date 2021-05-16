Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre'nin eşi Buket ve kızı Adel Töre'den şampiyon pozu! 4 ay önce dünyaya gelmişti...
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre'nin eşi Buket ve kızı Adel Töre'den şampiyon pozu! 4 ay önce dünyaya gelen Adel Töre, babasının şampiyonluk kutlamalarını annesi Buket Töre ile televizyon başında izledi. Buket Töre'nin paylaşımı sonrası Adel bebek sosyal medyanın gözdesi oldu. İşte Beşiktaş'ta top koşturan Gökhan Töre ve Buket Töre'nin kızı Adel'den şampiyonluk pozu...
16.05.2021 15:03
- Son Güncelleme: 16.05.2021 15:03