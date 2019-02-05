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Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Loris Karius ve sevgilisi Sophia Thomalla yemek çıkışı gazetecileri görünce...

Beşiktaşlı futbolcu Loris Karius, Alman fotomodel sevgilisi Sophia Thomalla ile İstinyepark'ta baş başa yemek yedi. Karius ve sevgilisi Thomalla, mekan çıkışında birbirlerine sarılarak poz verdi. Çift, Liverpool'un West Ham ile 1-1 berabere kaldığı maçı izlemek için mekanı erken terk etti. İşte Loris Karius ve sevgilisi Sophia Thomalla'nın İstanbul seruveni...

05.02.2019 17:39 - Son Güncelleme: 05.02.2019 18:28
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Loris Karius, sevgilisi Sophia Thomalla ile baş başa yemek yedi!

GAZETECİLERİ GÖRÜNCE SARMAŞ DOLAŞ OLDULAR

Loris Karius ve sevgilisi Sophia Thomalla, İstinye'de baş başa yemeğe gitti. Mekandan Liverpool maçı için erken kalkan çift, gazetecileri görünce birbirlerine sarılıp poz verdiler...

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Loris Karius, sevgilisi Sophia Thomalla ile baş başa yemek yedi!

Beşiktaş Alman kalecisi Loris Karius (25) fotomodellik yapan kız arkadaşı Sophia Thomalla (29) ile İstanbul İstinyepark'ta yemek çıkışı görüntülendi.

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Loris Karius, sevgilisi Sophia Thomalla ile baş başa yemek yedi!

BAŞ BAŞA YEMEK!

Alman sevgililer pazartesi akşamı İstinyepark'ta bulunan LPM'de (Le Petite Maison) başbaşa yemek yedi. Güney Fransa mutfağından en iyi örneklerin sunulduğu mekan doğal lezzetleriyle tanınıyor.

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Loris Karius, sevgilisi Sophia Thomalla ile baş başa yemek yedi!

LİVERPOOL MAÇI İÇİN ERKEN KALKTILAR

İkili akşam saatlerinde geldikleri mekandan çıkışta gazeteciler için birbirine sarılarak poz verdi. Karius, sevgilisiyle birlikte pazartesi akşamı Liverpool'un West Ham ile 1-1 berabere kaldığı maçı izlemek için mekandan 21.30'da ayrıldı. Liverpool kadrosunda yer alan Karius, sezon başı Beşiktaş'a 2 yıllığına kiralanmıştı.

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Loris Karius, sevgilisi Sophia Thomalla ile baş başa yemek yedi!

KARİUS VE SEVGİLİSİNİN İSTANBUL PAYLAŞIMLARI

Alman fotomodel Sophia Thomalla, İstanbul'da Karius ile geçirdiği bazı anları anları sosyal medya hesabından da paylaşıyor. İstanbul Maçka Rezidans'da oturan çift sık sık Nişantaşı caddelerinde de medya mensupları tarafından görüntüleniyor.

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