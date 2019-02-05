Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Loris Karius ve sevgilisi Sophia Thomalla yemek çıkışı gazetecileri görünce...

Beşiktaşlı futbolcu Loris Karius, Alman fotomodel sevgilisi Sophia Thomalla ile İstinyepark'ta baş başa yemek yedi. Karius ve sevgilisi Thomalla, mekan çıkışında birbirlerine sarılarak poz verdi. Çift, Liverpool'un West Ham ile 1-1 berabere kaldığı maçı izlemek için mekanı erken terk etti. İşte Loris Karius ve sevgilisi Sophia Thomalla'nın İstanbul seruveni...

05.02.2019 17:39 - Son Güncelleme: 05.02.2019 18:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





