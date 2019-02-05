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Mine Tugay'la zamanda yolculuk! İşte Mine Tugay'ın eski hali ve geçirdiği estetik operasyonlar

Mine Tugay, kızıl saçları ve bebeksi güzelliğiyle ünlüler arasında popüler isimler arasında yer alıyor. Eskiden yüz hatları yuvarlak ve burnu kemerli olan Mine Tugay, şimdilerde adeta altın oranlı yüz hatlarına sahip. Mine Tugay'ın eski halini görenler, geçirdiği operasyonları merak ediyor. İşte sosyal medyanın son günlerde en çok konuştuğu isim Mine Tugay'ın yıllar içindeki değişimi ve geçirdiği estetik operasyonları...

05.02.2019 16:46 - Son Güncelleme: 05.02.2019 16:54
Mine Tugay'la zamanda yolculuk! İşte Mine Tugay'ın eski hali ve geçirdiği operasyonlar

Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü isimler arasında. Kızıl saçları ve bebeksi yüzüyle kendisine hayran bırakan Mine Tugay'ın yıllar önceki halini görenler adeta gözlerine inanamıyor. Güzel oyuncu Mine Tugay'la zamanda yolculuğa hazır mısınız? İşte Mine Tugay'ın yıllar içindeki değişmi...

Mine Tugay'la zamanda yolculuk! İşte Mine Tugay'ın eski hali ve geçirdiği operasyonlar

Türkiye'nin en güzel oyuncularından biri şüphesiz ki Mine Tugay.

Mine Tugay'la zamanda yolculuk! İşte Mine Tugay'ın eski hali ve geçirdiği operasyonlar

Ancak son zamanlarda özellikle sosyal medya, onun bu değişimini ağzına dolamış durumda. Biz de merak ettik, bakalım dedik. Mesela yıllar önceki şu hali:

Mine Tugay'la zamanda yolculuk! İşte Mine Tugay'ın eski hali ve geçirdiği operasyonlar

Bir de 14 yıl öncesine ait şu fotoğrafı var ki, hemen hemen herkes bundan bahsediyor.

Mine Tugay'la zamanda yolculuk! İşte Mine Tugay'ın eski hali ve geçirdiği operasyonlar

ESKİDEN YÜZÜ YUVARLAK FORMDAYDI

Şöyle bir bakacak olursak, Tugay'ın eskiden yüzünün yuvarlak formlu olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Çene kısmına burada dikkatli bakın çünkü birazdan ihtiyacınız olacak.

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