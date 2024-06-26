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Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva'nın sevgilisi ortaya çıktı! Mesleği sizi çok şaşırtacak! 31 yaşındaki futbolcunun meğer...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Portekizli golcü Rafa Silva'yı kadrosuna katarak transfer piyasasında önemli bir adım attı. 31 yaşındaki yetenekli futbolcu, İstanbul'a gelerek Siyah-Beyazlılarla resmi sözleşmeyi imzaladı. Futbol kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Rafa Silva'nın sevgilisi Claudia Duarte ile uzun süredir birlikte olduğu biliniyor.

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 23:48 Güncelleme 26 Haziran 2024, 23:48
Beşiktaş’ın yeni transferi Rafa Silva’nın sevgilisi ortaya çıktı! Mesleği sizi çok şaşırtacak! 31 yaşındaki futbolcunun meğer... 1

Rafa Silva, Beşiktaş'ın yeni transferi olarak Türk futbol camiasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Portekizli futbolcu sadece saha içindeki performansıyla değil, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Beşiktaş’ın yeni transferi Rafa Silva’nın sevgilisi ortaya çıktı! Mesleği sizi çok şaşırtacak! 31 yaşındaki futbolcunun meğer... 2

MESLEĞİ ŞOKE ETTİ

Özellikle Claudia Duarte ile olan ilişkisi merak konusu olmuş durumda.

Beşiktaş’ın yeni transferi Rafa Silva’nın sevgilisi ortaya çıktı! Mesleği sizi çok şaşırtacak! 31 yaşındaki futbolcunun meğer... 3

Claudia Duarte, Lizbon'da bir beden eğitimi öğretmeni olarak çalışıyor ve Silva'nın maçlarını büyük bir destekle tribünden izliyor.

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