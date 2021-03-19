Bugünkü
Takvim

Berrak Tüzünataç - Uraz Kaygılaroğlu aşkı Seren Serengil ve Arto'yu birbirine düşürdü! 'Bu en büyük ahlaksızlıktır' dedi yayını terk etti

Seren Serengil ve Arto canlı yayında birbirine girdi! Berrak Tüzünataç ile aşk yaşamaya başlayan Uraz Kaygılaroğlu'nun Tüzünataç'ın eski sevgilisiyle arkadaş olduğu ortaya çıktı. Magazin programında konuyu tartışan ikiliden Arto'nun durumu normal karşılaması üzerine gerilim arttı, 'Bu en büyük ahlaksızlıktır normalleştiremezsin' diyen Seren Serengil canlı yayını terk etti.

19.03.2021 13:27 - Son Güncelleme: 19.03.2021 14:06
Berrak Tüzünataç - Uraz Kaygılaroğlu aşkı Seren Serengil ve Arto'yu birbirine düşürdü! 'Bu en büyük ahlaksızlıktır' dedi yayını terk etti

Berrak Tüzünataç - Uraz Kaygılaroğlu aşkı Seren Serengil ve Arto'yu birbirine düşürdü! Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç yeni bir aşka yelken açtı. İlişkileriyle günlerdir konuşulan çiftten Kaygılaroğlu'nun Tüzünataç'ın eski sevgilisiyle arkadaş olduğu ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Berrak Tüzünataç - Uraz Kaygılaroğlu aşkı Seren Serengil ve Arto'yu birbirine düşürdü! 'Bu en büyük ahlaksızlıktır' dedi yayını terk etti

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında ise bu konu ele alındı. Arto, bir kadının yanındaki erkeğe sahip çıkması gerektiğini ve bir insanın sevgilisinin arkadaşıyla daha sonra ilişki yaşayabileceğini savununca Seren Serengil ve Bircan Bali çileden çıktı.

Berrak Tüzünataç - Uraz Kaygılaroğlu aşkı Seren Serengil ve Arto'yu birbirine düşürdü! 'Bu en büyük ahlaksızlıktır' dedi yayını terk etti

SEREN STÜDYOYU TERK ETTİ

Arto'nun arkadaşının eski sevgilisiyle aşk yaşanmasının normal olduğunu söylemesi üzerine iyice sinirlenen Seren Serengil "Sen iyice saçmaladın. Bütün manyaklar bu yüzden başımıza çıktı. Arkadaşının sevgilisine bakan en büyük ahlaksızdır. Sen bunu normalleştiremezsin" diyerek canlı yayını terk etti.

Berrak Tüzünataç - Uraz Kaygılaroğlu aşkı Seren Serengil ve Arto'yu birbirine düşürdü! 'Bu en büyük ahlaksızlıktır' dedi yayını terk etti

Son dönemde sık sık gönül ilişkileri ile gündeme gelen ve tepki çeken Berrak Tüzünataç'ın aşk defteri bir hayli kabarık.

Berrak Tüzünataç - Uraz Kaygılaroğlu aşkı Seren Serengil ve Arto'yu birbirine düşürdü! 'Bu en büyük ahlaksızlıktır' dedi yayını terk etti

İLHAN MANSIZ 2002

Berrak Tüzünataç'ın nasıl ünlü olduğunu biliyor musunuz? Elbette Tüzünataç'ın yaşına göre uzun bir filmografisi var ancak Berrak NR1 TV'de program sunduğu yılların hemen ardından eski Beşiktaşlı İlhan Mansız ile anıldı. O zamanlar henüz 18 yaşındaydı. Mansız ise sevgilisini sır gibi saklıyordu.