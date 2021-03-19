Berrak Tüzünataç - Uraz Kaygılaroğlu aşkı Seren Serengil ve Arto'yu birbirine düşürdü! 'Bu en büyük ahlaksızlıktır' dedi yayını terk etti

İLHAN MANSIZ 2002

Berrak Tüzünataç'ın nasıl ünlü olduğunu biliyor musunuz? Elbette Tüzünataç'ın yaşına göre uzun bir filmografisi var ancak Berrak NR1 TV'de program sunduğu yılların hemen ardından eski Beşiktaşlı İlhan Mansız ile anıldı. O zamanlar henüz 18 yaşındaydı. Mansız ise sevgilisini sır gibi saklıyordu.