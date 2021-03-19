Berrak Tüzünataç - Uraz Kaygılaroğlu aşkı Seren Serengil ve Arto'yu birbirine düşürdü! 'Bu en büyük ahlaksızlıktır' dedi yayını terk etti
Seren Serengil ve Arto canlı yayında birbirine girdi! Berrak Tüzünataç ile aşk yaşamaya başlayan Uraz Kaygılaroğlu'nun Tüzünataç'ın eski sevgilisiyle arkadaş olduğu ortaya çıktı. Magazin programında konuyu tartışan ikiliden Arto'nun durumu normal karşılaması üzerine gerilim arttı, 'Bu en büyük ahlaksızlıktır normalleştiremezsin' diyen Seren Serengil canlı yayını terk etti.
SEREN STÜDYOYU TERK ETTİ
Arto'nun arkadaşının eski sevgilisiyle aşk yaşanmasının normal olduğunu söylemesi üzerine iyice sinirlenen Seren Serengil "Sen iyice saçmaladın. Bütün manyaklar bu yüzden başımıza çıktı. Arkadaşının sevgilisine bakan en büyük ahlaksızdır. Sen bunu normalleştiremezsin" diyerek canlı yayını terk etti.
İLHAN MANSIZ 2002
Berrak Tüzünataç'ın nasıl ünlü olduğunu biliyor musunuz? Elbette Tüzünataç'ın yaşına göre uzun bir filmografisi var ancak Berrak NR1 TV'de program sunduğu yılların hemen ardından eski Beşiktaşlı İlhan Mansız ile anıldı. O zamanlar henüz 18 yaşındaydı. Mansız ise sevgilisini sır gibi saklıyordu.