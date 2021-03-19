Deniz Seki kırmızı elbisesiyle tıpkı Hadise! Deniz Seki'nin son halini görenler 'Hadise ile kardeş olmalarına az kaldı' diyor
Deniz Seki kırmızı elbisesiyle tıpkı Hadise... 2.5 ayda 22 kilo vererek, 36 beden olan Deniz Seki Instagram'dan sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Verdiği kiloların ardından değişimiyle şaşırtan Deniz Seki, son haliyle 'Hadise'nin kardeşi gibi görünüyor' dedirtti. İşte değişimiyle son günlerin magazin gündeminden düşmeyen ismi Deniz Seki'nin son hali...
19.03.2021 11:39
- Son Güncelleme: 19.03.2021 12:15
'HADİSE İLE KARDEŞ OLMALARINA AZ KALDI'
Deniz Seki kırmızı elbisesiyle tıpkı Hadise! Deniz Seki'nin son halini görenler 'Hadise ile kardeş olmalarına az kaldı' diyor. 2.5 ayda tam 22 kilo verdi. Hedefi olan 36 bedene ulaşan Deniz Seki, yeni fiziği ve görüntüsüyle adından sıkça söz ettiriyor.
Son olarak kırmızı derin yırtmaçlı bir elbise ile takipçilerinin karşısına çıkan Deniz Seki, son haliyle Hadise'ye benzetildi. Estetik yaptırmadığını ifade eden Deniz Seki ve Hadise'nin fotoğrafını yan yana getiren sosyal medya kullanıcıları, 'Kardeş olmanıza az kaldı' yorumları yaptı.
İşte verdiği kilolarla dikkat çeken ve daha önce Songül Öden'e benzetilen Deniz Seki ile Hadise'nin sosyal medya gündemine bomba gibi düşen benzerliği başta olmak üzere sizler için derlediğimiz benzerlikleriyle şaşırtan ünlü isimler...