Berrak Tüzünataç ufak mor bikinisiyle sezonu bir açtı pir açtı! 36 yaşındaki Berrak Tüzünataç sere serpe uzandı bakışlar ona döndü

Her fırsatta yazın gelmesini iple çektiğini belirten oyuncu Berrak Tüzünataç önce şezlongda verdiği tatil pozuyla sonrada plajlarda salınarak dikkat çekti. Oyuncu çift Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu'nun şubatta başlayan sürpriz aşkı, yine sürpriz bir şekilde geçtiğimiz ay sona ermişti. Şu an hayatında kimse olmayan Tüzünataç, kız arkadaşıyla tatile çıktı. 36 yaşındaki güzel, mor bikinisi ve fit görüntüsüyle plajdaki tüm bakışları üzerinde topladı.

09.06.2021 12:46 - Son Güncelleme: 09.06.2021 12:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





