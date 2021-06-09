Berrak Tüzünataç ufak mor bikinisiyle sezonu bir açtı pir açtı! 36 yaşındaki Berrak Tüzünataç sere serpe uzandı bakışlar ona döndü
Her fırsatta yazın gelmesini iple çektiğini belirten oyuncu Berrak Tüzünataç önce şezlongda verdiği tatil pozuyla sonrada plajlarda salınarak dikkat çekti. Oyuncu çift Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu'nun şubatta başlayan sürpriz aşkı, yine sürpriz bir şekilde geçtiğimiz ay sona ermişti. Şu an hayatında kimse olmayan Tüzünataç, kız arkadaşıyla tatile çıktı. 36 yaşındaki güzel, mor bikinisi ve fit görüntüsüyle plajdaki tüm bakışları üzerinde topladı.
09.06.2021 12:46
- Son Güncelleme: 09.06.2021 12:47
Oyuncu çift Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu'nun şubatta başlayan sürpriz aşkı, yine sürpriz bir şekilde geçtiğimiz ay sona ermişti. Kalbi boş olan Tüzünataç, kız arkadaşıyla tatile çıktı.
Instagram hesabının hikaye bölümünden şezlongta bir pozunu yayınlayan Tüzünataç, "Burnum çok yandı" mesajını yazdı.
Bu paylaşımın ardından Berrak Tüzünataç, plajlarda görüntülendi.
Kış boyunca her fırsatta deniz, güneş ve tatil özlemini dile getiren oyuncu, havaların ısınmasıyla birlikte soluğu İzmir'in Çeşme ilçesinde aldı.
FİT BERRAK
Önceki gün bir beach'te görüntülenen 36 yaşındaki güzel, mor bikinisi ve fit görüntüsüyle plajdaki tüm bakışları üzerinde topladı.